"Creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podían tocar"

Bruno Damiani, delantero de Nacional de 21 años, comentó estar sorprendido por su rápida inserción en el equipo, producto de las oportunidades que se le fueron presentando. "Cuando empezó el año me imaginaba en un rol más secundario, porque había dos jugadores de mucha trayectoria en mi puesto, pero llegó la lesión del Puma Gigliotti y eso me permitió tener más protagonismo, me tocó hacer algún gol importante y me fui ganando un lugar. Hoy en día hay mucha competencia, pero me siento bien, me siento parte y competitivo", comentó.

Consultado por el apoyo de los hinchas de Nacional que constantemente lo apoyan y piden por él, no solo por su capacidad goleadora sino por su entrega dentro del campo, Damiani expresó que seguramente se deba a que los parciales se sientan identificados con su forma de jugar.

"Yo siento que el hincha me apoya, siento que se identifica conmigo porque conoce mi historia, que vengo de la Liga Universitaria, donde estuve cuatro años entre Champagnat y Trouville. Entre eso y mi forma de jugar, creo que muchos se sienten identificados. De todas maneras, sé que eso tengo que ratificar rindiendo en la cancha cada partido y en los últimos me ha costado un poco más", manifestó.

El delantero comentó los principales cambios que tuvo que sufrir desde su paso por la Liga Universitaria y su llegada a la Primera División de Nacional, asegurando que tuvo una evolución muy importante desde lo físico.

"Era muy flaco, desde que llegué a Nacional aumenté casi 8 kilos de masa muscular. El cambio se nota, el roce con los zagueros, el cuerpo a cuerpo, el juego aéreo. Trato de mejorar todos los días porque casi todas las pelotas que me llegan arriba son así, a batallar con los defensas"

Otro de los aspectos sobre los que habló fue del hecho de haber llegado a la máxima categoría del conjunto tricolor sin haber pasado nunca por formativas, algo que resalta y agradece.

"Durante muchos años no pasé las situaciones y los filtros que pasan muchos jugadores que vienen de las formativas. Soy un agradecido a lo que estoy viviendo y trato de disfrutarlo y aprovecharlo, lo valoro mucho", explicó.

Damiani también se refirió a sus características, y a lo que puede aportarle con su forma de jugar al ataque del conjunto tricolor.

"Lo que yo aporto es sacrificio, goles, incluso bajando a defender hasta volanteando. Me siento cómodo cuando el equipo entra en esa zona de ganarlo 'como sea', peleando cada pelota aérea y salir a buscarlo por arriba", señaló.

Finalmente, el futbolista de Nacional se refirió al cruce con Boca Juniors por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, y al hecho de que muchos den al conjunto tricolor como un rival de poca exigencia para el Xeneize.

"Yo hablo por mí, pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar. Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros, pero si nos ningunean en muchos programas argentinos es como que te mojan la oreja", sentenció.