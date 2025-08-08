Cristian Bosch dictará un seminario en Comodoro junto al Team Mellado

La capacitación la brindará este sábado desde las 19 en el gimnasio del Team Mellado.

Este sábado el múltiple campeón mundial de kick boxing y muay thai, Cristian Bosch, estará dictando un seminario de su especialidad en Comodoro Rivadavia. Arribarán además los peleadores profesionales y profesores, Nicolás Jara, Florencia Greco, Camila “La niña diamante” Filippini y Tomás “El Chacal” Aguirre, también figuras nacionales en el deporte.

La capacitación tendrá lugar en calle Bouchardo 1650 a las 19, siendo abierto para todos los profesores y alumnos que deseen sumarse ya que habrá dos momentos importantes. Sin duda estarán los mejores peleadores del país en la ciudad.

El profesor Alejandro Mellado, anfitrión en esta oportunidad, aclaró que el sábado habrá un curso para profesores donde se tratará temas como: metodología, táctica y estrategia, entrenamiento específico y complementario, trabajo del coach y segundo en vestuario, rincón, el vendaje profesional que es muy relevante no solo en la alta competencia. Además trabajo con paos y manoplas.

Por otra parte habrá un curso también abierto para los practicantes de las artes marciales donde se depurarán las técnicas empleadas, se entregará certificación del Dojo Serpiente y la institución que los avala en el ámbito internacional. Para mayores consultas los interesados pueden contactarse al celular: 297 – 4259021.

El seminario tiene un costo de 25.000 pesos y todo comienza este sábado a las 19 en el gimnasio del Team Mellado. Por último, el domingo rendirán varias escuelas que forman parte del Dojo Serpiente a nivel nacional, donde también estarán ayudando los profesionales, Nicolás Jara, Florencia Greco, Camila Filippini y Tomas “El Chacal” Aguirre, quienes igual forman parte de la capacitación general.