Crítica situación en Las Heras por prolongado corte de agua

La extensa interrupción afecta la vida cotidiana de miles de vecinos y obliga a las autoridades a tomar medidas excepcionales.

La crisis hídrica comenzó a mediados de la semana pasada por una avería en el sistema del acueducto que abastece a esa localidad desde el curso del río Deseado, distante unos diez kilómetros.

No se tiene conocimiento de que la empresa provincial Servicios Públicos del Estado (SPSE) haya emitido un comunicado oficial sobre esta problemática, trascendiendo que el material para reparar la avería que se envió desde San Julián no era el que correspondía.

En tanto, el portal digital Periódico de Las Heras indicó que la falta de agua genera serias consecuencias en el funcionamiento de instituciones educativas, organismos públicos y actividades cotidianas de la comunidad. Ante este escenario, el Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió suspender el dictado de clases este lunes en todos los establecimientos educativos.

La emergencia también impactó en el funcionamiento de la actividad comercial, mientras que mediante un decreto el municipio dispuso asueto administrativo, medida que alcanza a distintas dependencias comunales. A todo esto, aparecieron oportunistas que poseen camiones cisterna y venden los mil litros de agua a valores exorbitantes.

La situación también obligó a la Municipalidad de Las Heras a tomar medidas preventivas. Entre ellas, la asignación de personal de Guardia Urbana para custodiar un tanque de grandes dimensiones ubicado en el camping municipal, destinado a abastecer a sectores vulnerables, personas con discapacidad y organismos públicos que requieren del recurso para su funcionamiento diario.

EL PARTIDO OBRERO DENUNCIA “DESIDIA”

En horas de la mañana de este lunes, el Partido Obrero emitió un comunicado de prensa a través del cual denuncia que la falta de agua en Las Heras ya lleva cinco días.

“Esta situación es fruto de la negligencia y desidia de los gobiernos actuales y anteriores que han abandonado a las familias más humildes, quienes no pueden costear agua envasada” expresa el partido de izquierda.

En tal sentido, exige al intendente Antonio Carambia a que “en forma urgente la Junta Municipal de Protección Civil convoque a todos los actores sociales, vecinales, políticos y gremiales para determinar las medidas de excepción conducentes a paliar la nueva emergencia hídrica”.

“A modo de aporte –se añade en el comunicado- sugerimos que inmediatamente se disponga: 1) Requerir el aporte de los hipermercados y distribuidoras de agua envasada de la ciudad de todo el stock disponible; 2) Establecer una central de pedidos y reclamos con atención las 24 horas de teléfonos, recepción de pedidos y descarga y entrega de bidones de agua potable y 3) requerir a las operadoras petroleras de la región la donación de 10 mil litros de a través de bidones de agua mineral de 8 litros.