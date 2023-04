Cuando River venda a Subiabre, la CAI ganará 7,5 millones de euros

Ian Subiabre vive un presente de éxitos. Se confirmó en la Selección y River no dejó pasar la ocasión.

Los cuatro jugadores que representaron a River en el Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina tuvieron actuaciones más que interesantes. Claudio Echeverri mostró todo su talento, Agustín Ruberto marcó algunos goles importantes, Ulises Giménez se erigió como figura en el fondo y la sorpresa fue Ian Subiabre, delantero o extremo zurdo que todavía ni siquiera hizo su debut en Reserva.

Su pase pertenece a la CAI de Comodoro Rivadavia, de donde es oriundo, y en los próximos días va a firmar su primer contrato con el Millonario. Los dirigentes ya cerraron las negociaciones con el club del sur del país para comprar el 70% del pase de Subiabre en aproximadamente 350 mil dólares. Su vínculo será hasta fines de 2025 con una cláusula de salida de 25 millones de euros, la misma del Diablito Echeverri.

LA EMOCION DEL PADRE

Martín Subiabre, padre de Ian, se mostró muy emocionado por el presente que atraviesa su hijo en River y sobre todo con la Albiceleste: “Cuando jugó los partidos del Sudamericano no estaba tan nervioso, pero verlo escuchar cantar el himno a mi hijo en vivo fue algo muy emocionante“, contó en una entrevista desde Ecuador, donde se jugó el Sudamericano.

“Él es el que se bancó estar solo siendo un preadolescente en Buenos Aires, él es el que entrena, él es el que baja el perfil, le pone ganas, sube el perfil, vos sos el goleador en Comodoro. Ojalá lo que venga sea igual o mejor“, agregó sobre el sacrificio que hizo su hijo para estar disfrutando de esta actualidad.

“Yo quiero disfrutar esto, queremos disfrutar este momento de poder venir a verlos, de poder acompañarlos, de poder estar con él. Después si llaman de afuera o no llaman, no es que me dé lo mismo, pero tenemos que estar tranquilos que todavía Ian recién lleva un año en Buenos Aires y mire todo lo que logró“, dijo Martín.

“Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, estar tranquilos, aconsejarlo para bien, que no se equivoque con ciertas cosas, que siga con la humildad que tiene porque eso lo va a llevar a muchas cosas y después yo soy convencido de que cuando uno termina de jugar a la pelota no van a decir qué buen jugador que era, van a decir qué buena persona que es“, cerró.