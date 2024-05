Dalma Maradona contó por qué no volvió a hablar con Jey Mammon

Dalma Maradona habló de la amistad que tuvo con Jey Mammon y contó por qué no volvieron a hablarse. Sus declaraciones se produjeron a partir de la noticia de que el conductor regresará a la televisión después de atravesar meses complicados debido a la acusación de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto.

En el ciclo streaming #ÁngelResponde (Bondi), surgió el tema de la vuelta del humorista a la TV. Por esta razón, la hija de Diego Maradona contó a de Brito que no volvió a ver a Jey desde que se casó en 2018 con Andrés Caldarelli. Además, dejó entrever entre él y el joven patinador le dejó una mala impresión.

“¿Cuándo apareció la denuncia no le preguntaste? ¿No hablaron?”, quiso saber el presentador. Dalma contestó “No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”.

Luego, la actriz amplió: “Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente‘, yo no voy a ir en contra de eso, técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no...” “¿No te cierra?, completó Ángel, a lo que ella respondió con un simple “no”.

Esta declaración permitió al entrevistador exponer que, al igual que Dalma, su percepción sobre este escabroso tema lo llevó a cortar todo tipo de relación con Mammon: “A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro”.

LA PREGUNTA DE VALERIA SAMPEDRO QUE JEY MAMMON NO RESPONDIO

Jey Mammon estuvo invitado este domingo a Almorzando con Juana (eltrece), donde habló de la causa por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto. La periodista de TN Valeria Sampedro tuvo varias intervenciones cuando el conductor dio su versión de los hechos.

Mammon aseguró que decidió “soltar”. “Tenía que hacerlo porque a mí la Justicia me declaró inocente”. Valeria Sampedro salió al cruce: “Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia, lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno”.

Valeria Sampedro lo cruzó y se armó una discusión entre ellos. “¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?”, preguntó la periodista.

Luego, Sampedro acotó: “Claro, yo creo que el tema era si hubiera denunciado. Hoy, en la Argentina, desde el año 2015 hay una ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Quiero hablar de algo técnico, yo no me voy a meter en el caso puntual porque puedo tener mi mirada y no le importa a nadie mi mirada”.

“¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas, técnicamente la justicia me declaró inocente”, interrumpió Jey Mammon. Valeria Sampedro retrucó: “Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?”.

Sampedro también recordó el pedido del conductor de un juicio por la verdad. “Ahora, ¿existió el delito, no existió? Esto que vos decías del juicio por la verdad. Esto es una cuestión pública, en algún momento nos vamos a enterar de qué pasó. Se me abren un montón de preguntas, y lo digo tanto como periodista como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima”, agregó la conductora de Arriba Argentinos de eltrece.