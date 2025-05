Dalma Maradona cruzó al Gordo Dan

La imagen fue creada con Inteligencia Artificial (IA) y allí aparece la leyenda "Maradona es Milei", imitando los afiches de campaña del vocero presidencial Manuel Adorni -quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en CABA- que decían "Adorni es Milei".

"Qué haces???? SACÁ ESO YA", exigió la hija del exfutbolista en la publicación de Daniel Parisini, que llega en un momento delicado para la familia Maradona por la caída del juicio que investiga al equipo médico que trató al Diez antes de su muerte. El proceso judicial que se vio fuertemente cuestionado por la participación de la magistrada Julieta Makintach en un documental denominado Justicia Divina, orientado a la condena de tres de los acusados.

“El Gordo Dan”, fiel a su estilo polémico y violento, no solo no bajó la publicación sino que le respondió: "Dalma mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica Ojeda porque ella lo conocía MAS QUE NADIE. Hablenló entre ustedes y lleguen a un acuerdo".

La hija del Diez le retrucó: "Vos lo que haces es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos haces está mal y lo sabes. Siempre".

Provocador, Parsini le preguntó: "Bueno, cuánto te debo?", a lo que Dalma le contestó, haciendo referencia a la situación que está atravesando por el juicio que investiga la muerte de su padre: "La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero que te voy a hablar de respeto!".

El cruce entre "El Gordo Dan" y Dalma Maradona tuvo lugar este jueves, luego de que Ojeda insinuara en un programa televisivo que el exfutbolista podría haber tenido simpatía por el presidente Javier Milei.

"Tengo mis dudas, no sé, eh. Instalaron que en vida no lo hubiese querido a Milei, pero no se sabe", dijo la expareja de Maradona, quien reveló que su hijo, Diego Fernando, es fanático del mandatario y lo quiere conocer.

En respuesta, Dalma Maradona compartió una historia en su cuenta de Instagram poniendo en duda los dichos de Ojeda. "Con respecto a algunas declaraciones, me voy a limitar a decir que yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida; por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones", dijo, sin nombrar a la expareja de su padre.

Y concluyó: "Todo lo demás no le interesa a nadie! Por favor no desviemos el tema importante que es el juicio".