Dass, fabricante de Nike y Adidas, despidió otros 43 trabajadores

Desde que asumió Javier Milei, Dass despidió a 907 trabajadores y cerró una planta. Pasa el peor momento de su historia.

Cada vez son menos los fabricantes de calzado deportivo que quedan en pie, algunos cierran sus plantas y otros hacen fuertes ajustes. Impactado por las políticas económicas del Gobierno, el grupo brasileño Dass que produce zapatillas para Adidas y Nike despidió a 43 trabajadores en Eldorado, Misiones. En enero de 2025, cerró su planta de Coronel Suárez. Desde que asumió el presidente Javier Milei, Dass despidió a 907 trabajadores.

Cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, Dass contaba con 700 trabajadores en su planta de Coronel Suárez, durante 2024 despidió a la mitad y en enero de 2025 cerró la planta y despidió a los 350 trabajadores que le quedaban ahí.

En julio pasado, ante la caída de los pedidos despidió a 164 trabajadores en su planta de Misiones y ahora volvió a mandar 43 telegramas entre el viernes y el sábado pasado, indicaron fuentes gremiales

Sólo basta recordar un dato, hasta julio de 2023 Dass tomaba cada vez más trabajadores y post PASO comenzó a despedir.

La empresa Dass fabrica para Nike y Adidas, antes hacia calzado para sus marcas tiene la licencia de Fila para todo Latinoamérica, la licencia de Asics para Argentina y la de Umbro, para Argentina, Brasil y Paraguay, pero ahora importa todo de su planta de Brasil, indicaron las fuentes.

La planta de Eldorado comenzó a producir en 2008, llegó a tener 1.500 trabajadores en 2015 en Misiones, cuando se valoraba la industria nacional. En 2019 estuvo a punto de cerrar, hasta la empresa había comunicado la fecha de cierre. Pero pudo revertir la situación y continuó abierta.

Durante la gestión de Mauricio Macri, Dass despidió a 1.200 trabajadores. De los 22.000 pares diarios que se fabricaban en la gestión de Cristina Fernández (el 30% era industria nacional neta porque hasta las suelas y capelladas eran argentinas), apenas se fabricaban 7.500 pares diarios con el líder del PRO.

El balance actual es peor que en el 2019. "A Dass le quedan sólo 220 trabajadores en la planta de Eldorado, se han ido más de 200 en un año. No sabemos cuál es el futuro de la empresa y se ha pedido una audiencia para charlar sobre el futuro. Hoy a la mañana, nos dijeron que tienen pedidos hasta junio. Queremos saber que puede pasar después de esa fecha", le dijo Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA) a BAE Negocios.

La baja en la producción está marcada por la caída del consumo y la importación descontrolada de calzado deportivo. Hasta hace poco, se podía encontrar en parques porteños, como el de Mataderos, venta masiva de zapatillas importadas. Hay ferias itinerantes que ofrecen calzado deportivo a precios que son imposibles para competir.

"Antes de los despidos fabricábamos 5.500 pares de calzado deportivo por día, ahora apenas fabricarán 4.500 pares", señaló Melgarejo.

Lo que ocurre en Dass no es nuevo, Bicontinentar supo dar trabajo a 700 operarios en Chivilcoy y cerró en 2025 porque no podía competir. Atomik, Topper, Puma, Senda y Coopershoes son sólo algunas de las marcas fabricantes que tuvieron que despedir trabajadores. Se estima que desde fin de 2023 se perdieron 10.000 puestos en el sector de calzado deportivo.

En Eldorado hay mucha preocupación, saben que están pasando el peor momento de la historia en la planta y se imaginan que después de junio, podría cerrar. Aseguran que no tienen esperanzas de un cambio en las políticas económicas.

