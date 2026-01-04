David Zille conquistó la primera etapa del Dakar en Challenger

El piloto argentino se quedó con la etapa 1 corrida en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita.

David Zille conquistó este domingo la primera victoria argentina en el Rally Dakar 2026. El pampeano ganó la etapa 1 de la competencia en la categoría Challenger, disputada con un recorrido de 305 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita.

El piloto que este año se estrena en el poderoso equipo BBR Motorsport completó el circuito en un tiempo de 3.32:50 y le sacó 42 segundos al neerlandés Paul Spierings (Rebellion), quien quedó segundo tras una penalización de 1:10.

El podio del día lo completó el cordobés Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport), defensor del título en la división, quien llegó a la meta con una diferencia de 2:03.

El salteño Kevin Benavides se clasificó en la séptima posición de la etapa 1 a 9 minutos, 8 segundos.

Por su parte, el belga Guillaume De Mévius y su copiloto, el francés Mathieu Maumel, al volante de un Mini, se adjudicaron la primera etapa de autos, aventajando el qatarí Nasser Al Attiyah (Dacia) en 40 segundos.

En tercer lugar finalizó el checo Martin Prokop (Ford Raptor), a 1min27seg del líder. A continuación se ubicaron dos pilotos con tiempos similares: el sueco ganador del prólogo Mattias Ekström (Ford) a 1min38seg y el polaco Mariel Gozcal (Toyota), con el mismo tiempo.

Sexto llegó la dupla española liderada por Carlos Sainz (Ford), a 1min54seg. Completaron el “Top 10”: 7° Guy Botterill (Toyota), 8° Nani Roma (Ford), 9° Mitch Guthrie (Ford) y 10° Sebastian Loeb (Dacia).

Por su parte, en categoría Motos, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports), que se había impuesto, pero más tarde fue sancionado por exceso de velocidad en zonas neutralizadas, por lo que se dio por ganador al joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory).

Con esta decisión, Branch baja al séptimo puesto en la etapa y le superan los seis que habían llegado tras él. Por lo tanto, el triunfador de la etapa es Canet por delante de Sanders, del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda.

El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) es sexto y el chileno Ignacio Cornejo (Hero Motosrports) séptimo.

Canet domina la general con un tiempo total de 3h27:42. Su ventaja es de 1:05 sobre Sanders, 1:37 respecto a Brabec, 2:21 sobre Schareina, 3:58 sobre Benavides y 4:53 respecto a Cornejo. Branch cae al séptimo puesto, a 4:55.

Este lunes los participantes afrontarán una primera gran jornada de carrera, poniendo rumbo a Al Ula con más de 500 kilómetros, de los cuales 400 son cronometrados.