De qué trabajaba Rosina, la uruguaya de Gran Hermano

La joven de 26 años se presentó como entrenadora personal y por su carisma, su energía arrolladora y su belleza, no pasó desapercibida entre los fanáticos del reality show que se expresaron en las redes sociales.

Entre todas las reacciones y comentarios que generó su aparición, hasta la propia Julieta Poggio, una de las finalistas del último GH y que en esta vuelta estuvo encargada de acompañar a los nuevos “hermanitos” a la casa, se mostró entusiasmada. “Qué hermosa esta uruguaya, ¡la amé!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y a medida que transcurrieron las horas, se fueron conociendo detalles de buena parte de los participantes elegidos para esta temporada. Por ejemplo, que Lisandro Navarro fue acusado de estafa, o que Martín Ku tuvo problemas con un restaurante que manejaba. En ese sentido, también se conoció un dato inédito de Rosina, quien dijo que le gusta que la llamen Luna: hasta la semana pasada, era profesora de inglés en un jardín de infantes en Montevideo.

Según la información que dio el diario uruguayo El País, Beltrán daba clases en un centro educativo a los preescolares. Pero la semana pasada presentó su renuncia y abandonó sus funciones. Asimismo, en el jardín se enteraron por televisión que Rosina era una de las nuevas integrantes de Gran Hermano, ya que no había mencionada nada al respecto al momento de informar que abandonaba su trabajo.

En su video de presentación y en su intercambio con Santiago Del Moro en el estudio, la uruguaya no hizo referencia a su trabajo como profesora. En sus redes sociales, todo lo que muestra tiene que ver con sus rutinas de entrenamientos físicos, sus fotos en la playa y su faceta espiritual. De hecho, la biografía de su Instagram dice “manifestación y abundancia”.

Al otro día de comenzada la nueva temporada, dos nuevos participantes se sumaron a la casa de Gran Hermano. La noticia fue anunciada por el conductor en los primeros minutos del programa emitido el último martes. Así, dio la bienvenida a Sabrina Cortéz y Bautista Mascia. “Tenemos dos valijas y ya ingresan los dos últimos jugadores de la casa. Adentro no saben absolutamente nada. En un momento se va a abrir la puerta y va a entrar ella”, dijo Santiago anticipando la reacción de sorpresa que tendrían los demás hermanitos.

La primera en presentarse fue Sabrina, quien comenzó diciendo cómo la llaman sus amigos y conocidos: “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago. Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora pero me dedico a las redes, modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no. Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja, hace siete años, con intermitencias. Mi novio está chicho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco . me ven delicada y no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”.

Luego fue el turno de Bautista, uruguayo como Rosina. “Yo no me considero tincho para nada, entiendo que si tengo cositas de tincho, pero yo me considero un tincho evolucionado. Soy Bautista Mascia, y soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería e hice mucho atletismo. Lo ultimo que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático pero tengo muchos amigos que me hice en rugby que arranqué agarrándome a trompadas en una cancha, me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘estoy orgullosa de mi hijo’”, destacó el chico en su presentación, publicó Infobae.