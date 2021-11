Decomisaron un jamón de cerdo en el aeropuerto 

La carne con hueso ingresó este lunes en un vuelo que arribó al aeropuerto General Mosconi. No tenía rotulación ni amparo sanitario. El producto fue destruido en prevención a la Peste Porcina Africana (PPA).

En el marco de la alerta sanitaria dispuesta en prevención de la Peste Porcina Africana (PPA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó la mercadería en un vuelo aéreo procedente de la ciudad de Mendoza. Fue a través del scanner que controla los productos de origen animal y vegetal de ingreso prohibido a la zona patagónica protegida.

El equipo autoclave esterilizador, previo muestreo para monitoreo de triquinosis en el Laboratorio Senasa de Comodoro Rivadavia, destruyó el jamón de cerdo. El decomiso se adecuó a los procedimientos habituales del organismo sanitario para impedir el consumo y propagación de enfermedades que podrían afectar la salud de las personas o de los animales de la región patagónica.

Para evitar el ingreso de enfermedades desde el exterior hacia el país y proteger las regiones libres, el Senasa recomienda a los pasajeros evitar transportar productos no autorizados que puedan atentar contra los estándares sanitarios del país y de la región patagónica. Además, se les solicita a los consumidores no transportar y consumir manufacturas caseras de cerdo que no cuenten con análisis y documentación de amparo sanitario.