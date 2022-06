Defederico publicó un chat privado con el padre de Cinthia Fernández

Luego del cruce entre Cinthia Fernández y su ex suegra, ahora quien volvió a la carga fue el exfutbolista Matías Defederico, que utilizó su cuenta de Instagram para publicar un fuerte chat que mantuvo vía Whastapp con Jorge, el padre de la panelista de Momento D (El Trece).

En la captura de la conversación, lo primero que se lee es un comentario de su exsuegro. “Tres años sin verlas...”, se lamentó el hombre. A lo que Defederico le contestó: “Yo voy dos meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo”. Entonces, Jorge continuó: “Sí, vi el programa de Mazzoco -en referencia al ciclo de América, A la tarde-. Por momentos yo me deprimo”.

“Una mierda todo sinceramente, pero no hay que bajar los brazos, Jorge”, lo consoló su ex yerno. En tanto, el hombre le respondió con un filoso análisis de su hija: “Bueno, tranqui, esperemos que haya una luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación, pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo. Solo conmigo”. Dando cuenta de la buena relación entre ellos, Matías le comentó: “Sos un buen tipo Jorge, cada uno elige lo que quiere para su vida”.

Entonces, Jorge hizo referencia a los dichos de la madre de su exyerno, que se había mostrado “harta” de Cinthia. “Te mando un abrazo y un saludo a tu mamá que siempre me trató bien, la escuchaba y recordé un montón de cosas que necesité olvidar para no sufrir más...Solo espero pagar lo que debo que tuve que utilizar porque no me quedaba otra. Y poder disfrutar de abrazar a mis nietas algún día. Abrazo Mati. También sos buena persona. Todos cometemos errores, pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más”.

Por último, el exfutbolista se puso a disposición de Jorge: “El día que yo pueda verlas, ésta es tu casa y acá las puertas siempre están abiertas”. Y su exsuegro cerró: “Gracias, Mati. Iré si no te genero problemas. Hoy me puedo mover mejor. De a poco, pero voy saliendo”.

Días atrás, y luego de las declaraciones de su exsuegra, Cinthia había realizado una contundente respuesta. En Mañanísima, el panelista Sebastián Perello Aciar -popularmente conocido como Pampito- contó que habló con la bailarina, quien dejó entrever que ningún integrante de la familia paterna de sus hijas se interesa por ellas. “Nadie pregunta por las nenas. Ni Matías, ni la abuela. No se ocupan. No les interesan”, fueron sus palabras.

Además, Carolina Molinari leyó parte de la conversación que intercambió Fernández con su exsuegra, sin especificar si fue antes o después de la aparición de la mamá de Defederico en los medios. “Dejá de poner en contra a mi hijo. Voy a salir a hundirte. Fijate. No es una amenaza. Ya me cansaste. Vos le cagaste la vida”, le habría escrito Analía. “¿Qué te pasa, Analía? Lo que mostré fue una conversación”, le habría respondido Cinthia Fernández a su exsuegra. Y no detallaron el resto de la charla que mantuvieron. En tanto, la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri agregó: “Cinthia dice que la señora es ludópata porque ella le pedía dinero para ciertos gastos y se lo gastaba en el casino”.

Fuente: Infobae