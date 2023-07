Demichelis y su trágica historia que lo hace planificar a corto plazo

Martín Demichelis, el entrenador de River Plate, se mostró sincero y emotivo al contar las duras experiencias que le tocó vivir y que lo llevaron a dejar de hacer planes a largo plazo. El exfutbolista reveló que perdió a su madre, a su padre, a su abuela, a su abuelo, a su hermano mayor y a su representante por distintas causas.

“¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola, en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor, mi único representante que se suicida…”, relató con dolor.

Y agregó: “Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, ‘puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo’. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y disfrutar del hoy”.

Demichelis asumió como técnico de River Plate en junio de este año, luego de la salida de Marcelo Gallardo. Antes había dirigido al Bayern Munich II CF. Como jugador, se destacó en el Bayern Munich, Manchester City, River Plate y la selección argentina.

Fuente: La Nación