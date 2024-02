Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba hacie el entrenamiento de los pilares

CINE COLISEO (24 de febrero):

16:45 Hs. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (24 de febrero):

16:45 Hs. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (22,25 Y 27 de febrero):

19:30 Hs. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES (2D SUBTITULADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (23, 24 Y 28 de febrero):

19:30 Hs. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES (2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (26 de febrero):

21:45 Hs. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA HACIA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PILARES (2D DOBLADA)

Desde el jueves 22 de febrero, estrenándose en simultáneo con distintas salas del país, se exhibe el nuevo largometraje de la franquicia animada adaptada del manga de Koyoharu Gotouge. La película conecta las temporadas 3 y 4 (esta última no estrenada aún) del anime. Tanjiro Kamado y sus amigos se preparan para entrenar con los Hashira, los cazadores de demonios más poderosos del mundo. Tanjiro se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Himejima, en su búsqueda por convertirse en un Hashira. Pero se verán interrumpidos por la llegada de las Lunas Superiores, demonios de alto rango enviados por Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio. Mientras tanto, Muzan sigue buscando a Nezuko y Ubuyashiki.

La trama del anime “Kimetsu no Yaiba” gira en torno a Tanjirô Kamado, un joven de buen corazón cuya vida cambiará por completo cuando su familia es asesinada a manos de un demonio. Siendo el único superviviente de la masacre junto a su hermana Nezuko (quien ha sido convertida en demonio), Tanjirô se convierte en un asesino de demonios con el único fin de ayudar a su hermana a que vuelva a ser humana y vengar a toda su familia. El furor a raíz de este anime y manga (cuyo formato logró convertirse en uno de los más vendidos de la última década superando en ventas de volúmenes manga al gigante “One Piece”), recae en sus entrañables personajes, elementos típicos del shonen de pelea y sobre todo a la impecable adaptación del estudio Ufotable al ofrecer un espectáculo visual que supera por mucho la experiencia del manga, el cual finalizó su historia con 23 volúmenes recopilatorios.

En 2019, la serie de anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” emitió por primera vez el Arco de la Selección Final de Tanjiro Kamado, seguido por el estreno de la película “El Tren Infinito” en 2020, la serie de TV “Arco del Tren Infinito” y “Arco del Barrio del Placer” en 2021 y el “Arco de la Aldea de los Herreros” en 2023. Y ahora llega a los cines, el episodio 11 del “Arco de la Aldea de los Herreros”, mostrando así la conclusión de la feroz batalla entre Tanjiro y la Cuarta Luna Superior, Hatengu, además de cómo Nezuko logra caminar bajo el sol. Le sigue el primer episodio del “Arco del Entrenamiento de los Pilares”, en el cual se ve el inicio del entrenamiento para la próxima batalla contra Muzan Kibutsuji. Este material ha sido remasterizado en 4K y la música se remezcló para una experiencia digna de la pantalla grande.

Según el rastreador de la taquilla japonesa Kogyo Tsushin, la película recaudó 647 millones de yenes (4,34 millones de dólares) en la taquilla japonesa, con 443.000 entradas vendidas en sus primeros tres días de exhibición, incluidos los dos eventos del World Tour con el elenco de la serie el viernes y sábado.

Género: Animé, fantasía, aventura

Origen: Japón

Título original: Kimetsu No Yaiba: To the Hashira Training Arc

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 44 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Haruo Sotozaki

Guión: Koyoharu Gotouge

Producción: Akifumi Fujio, Masanori Miyake, Yma Takahashi

Música: Yiki Kajiura, Go Shiina

Fotografía: Yichi Terao Montaje: Manabu Kamino

Voces originales:

Natsuki Hanae (Tanjir Kamado), Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito), Akari Kit (Nezuko Kamado), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito), Takahiro Sakurai (Giy Tomioka), Katsuyuki Konishi (Tengen Uzui), Saori Hayami (Shinobu Koch), Kana Hanazawa (Mitsuri Kanroji), Kenichi Suzumura (Obanai Iguro), Tomokazu Seki (Sanemi Shinazugawa), Tomokazu Sugita (Gyomei Himejima)