Dengue: Milei cuestiona al gobierno anterior y a los laboratorios

En medio de la difícil situación epidemiológica, el Ministerio de Salud que conduce Mario Russo emitió un escrito que detalla medidas de prevención y advierte que "la vacuna aún no está validada".

Pasado el mediodía de este martes, el Ministerio de Salud emitió un extenso comunicado, que publicó en sus redes sociales así como también en la web oficial del organismo, con el fin de explicar el rechazo del Gobierno a la vacuna contra el dengue.

La situación epidemiológica, que no cesa de escalar en gravedad, requiere soluciones. En pos de llevar tranquilidad a la sociedad, la cartera de Salud dirigida por Mario Russo señaló que "desde el mes de diciembre, se realiza el seguimiento permanente con cada una de las jurisdicciones del país", al mismo tiempo que indicó que "los datos que se conocen son generados y publicados semanalmente a través del boletín epidemiológico del organismo".

Nuevamente, Salud culpó al gobierno anterior de la "falta de prevención" y no de no haber hecho "el trabajo correspondiente". En este sentido, también disparó contra los laboratorios que insisten en la aplicación de la vacuna a los ciudadanos: "La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región".

Con el fin de "no darle lugar a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos", el Gobierno instó "a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones".