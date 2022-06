Denuncian que alumnos siguen con secuelas y sin seguimiento de Salud

Una madre precisó que su hija continúa con secuelas de la intoxicación sufrida en la Escuela 7.719 y "el seguro todavía no se activó". En medio de la manifestación del lunes, otros padres reclamaron que "esto no quede impune".

Este lunes hubo una manifestación en El Maitén en repudio a lo sucedido con la Escuela 7.719 y en ella participaron los padres de los alumnos afectados por el monóxido de carbono. En este contexto, una de las madres, Vanesa, contó que su hija fue afectada por la intoxicación con monóxido de carbono y remarcó que a casi una semana de lo ocurrido el seguro escolar que cubre a los alumnos aún no se ha activado.

En este sentido, señaló que a la fecha la adolescente aún permanece con secuelas de la inhalación del gas. “Desde el miércoles estuvo internada, hasta las 3 de la madrugada con oxígeno. El jueves se descompuso y volvimos; estuvo 2 horas más con oxígeno y hoy tiene problemas con la visión y la luz”.

Reveló que “voy a ver si la llevo a algún lugar porque estoy esperando que el seguro escolar se active, todavía no se activó. Hoy es lunes y Salud todavía no nos llamó”.

“El jueves me llamó la secretaria diciéndome que me iban a llamar del seguro pero hoy lunes todavía no nos llamaron. Ese fue el único llamado que tuve para saber del estado de mi hija”, lamentó, dando cuenta de que no hay seguimiento de la evolución de los estudiantes.

En este sentido, la vecina reclamó que “esto no quede impune, que paguen todos, no solo la ministra y el gobernador, sino supervisores y directores. No nos vamos a callar más porque estamos cansados”.

Indicó que es docente en la escuela 7.719 y “desde hace semanas se hacen las cosas irregulares. Un solo día armas las clases y fue para evaluar que el gas funcione bien pero durante la instalación y sin gas, estuvimos adentro de la escuela”.

Por su parte Gladis, otra madre de la institución, cuestionó “porque los chicos tienen que pasar una cuestión de estas” y apuntó que “este Gobierno particularmente desde hace unos años viene con tropezones tras tropezones”.

Apuntó así que las escuelas “están todas en las mismas condiciones. Nos atapamos lo ojos con que empiezan las clases diciendo que las escuelas están en condiciones pero cuando vamos a trabajar nos encontramos con que no están en condiciones”.

“Basta de mentiras porque son niños los que están en las instituciones”, remarcó y puso énfasis en que “fue grave, no lamentamos vidas, pero esto no tiene que pasar”.

Finalmente Jesica, otra madre, remarcó que exigen “garantías de que las cosas se hagan bien porque tenemos palabras y pasó lo que pasó. Se habilitó una escuela que en realidad no podía haber funcionado. La habilitaron porque quien hacía la obra dio la palabra de que estaba todo listo”.

“Queremos garantías y Justicia porque podríamos haber perdido una vida. A la ministra le interesó más la entrega de netbooks que la vida de los chicos. ¿Qué hubiera pasado si uno estaba muerto?”, cerró.

Fuente: Radio 3