Denuncian que un hombre abusó a ocho chicos en un jardín de infantes

Un grupo de madres y padres del Jardín N° 917 de Lomas de Zamora denunció a un hombre por abusar sexualmente de, al menos, ocho menores dentro del establecimiento. El acusado había asistido al lugar para dar un espectáculo disfrazado de payaso y trabaja en la secretaria de Cultura del municipio.

El acusado fue identificado como Paulo Meneses y tiene antecedentes penales por una violación en manada que ocurrió en Chascomús en el 2002. La denuncia por los abusos en el jardín de infantes fue radicada en julio del año pasado y aun no obtuvieron respuestas.

Según denunciaron los padres, los abusos ocurrieron en el baño, las aulas y los juegos del patio del jardín de infantes.

“Venía notando rara a mi hija hasta que un día sale del jardín enojada con el padre y conmigo y nos dice que no la cuidamos, y ahí nos lo cuenta”, contó Lionela, madre de una de las víctimas.

Los cambios en el comportamiento de su hija habían comenzado tras la visita de Meneses al jardín pero recién seis meses después la nena pudo describir los abusos con palabras.

Gianina, madre de otra de las víctimas, contó a Crónica que su hija de cuatro años fue abusada delante del resto de sus compañeros: “Todavía seguimos esperando. Los niños no van a estar tranquilos mientras su abusador esté suelto”, expresó a más de un año de que ocurrieran los hechos denunciados.

Ante el reclamo de las familias, los directivos del jardín de infantes sostuvieron que los menores eran “fabuladores” y aun no hay una respuesta ante las denuncias y los testimonios.

ANTECEDENTES POR VIOLACIÓN EN MANADA

Paulo Meneses había sido denunciado por una violación en manada en 2002. La víctima, que entonces tenía 20 años, asistía a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y había organizado un viaje a Chascomús con una amiga, otros dos jóvenes y el denunciado.

Una noche, Meneses le dio de tomar whisky con jugo de manzana y la víctima quedó inconsciente: “Lo último que recuerdo es que me caigo”, contó al portal Política del Sur.

Fue entonces cuando ocurrió la violación en manada: “Sentía desesperación, que cambiaban las personas que me iban violando y yo no tenía fuerzas para moverme. Quería sacármelos de encima, y por más que lo intentara, no podía, era como estar paralizada, pero a la vez sentía y escuchaba todo, sus voces, sus risas, que entraban y salían de la carpa y que me volvían a violar”, relató.

Tras el hecho, la víctima continuó viendo a sus violadores todos los días en la escuela de arte y por el shock su mente borró lo sucedido. Sin embargo, durante una de las pesadillas constantes que sufría tras el episodio, recordó los detalles y pudo hacer la denuncia penal en septiembre de 2019.