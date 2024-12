Denuncian que una joven fue "instigada" a quitarse la vida

La familia de una joven de 27 años denunció que la chica fue "instigada" por su ex pareja para quitarse la vida y que sufría violencia de género desde hace tiempo. Ocurrió en Río Turbio, Santa Cruz.

Se trata de Bárbara Belén Arce, una madre de tres hijos que el jueves 19 de diciembre se suicidó en la ciudad santacruceña de Río Turbio. La hermana de la víctima, María Arce, sostuvo a través de un posteo en las redes sociales que Bárbara "desde muy pequeña fue abusada, hostigada y maltratada por quien es el padre de sus hijos".

En este sentido, reveló: "Ella tenía 15 años cuando este tipo la embarazó y empezó su calvario. Encierros, golpes, maltratos psicológicos y de todo tipo".

María denunció que la damnificada buscaba alguna forma de escapar de este hombre, cuyas iniciales son P.N., y no lo lograba.

"Se pudo separar con sus tres hijitos pero eso no la liberó; al contrario: el hostigamiento y la violencia se hizo mucho más grande. No la dejaba vivir, iba a parar a la policía dos por tres para denunciarlo y pedir que la protejan, cosa que no sucedía", agregó.

Según informaron distintos medios locales, la causa quedó en manos, tanto del Juzgado de Instrucción como del de Familia de Río Turbio, en tanto que cuando la magistrada Roxana Frías fue subrogada por Betina Bustos, esta última jueza despojó de su casa Arce y le quitó la tenencia de sus tres hijos para otorgársela al progenitor.

Por su parte, en diálogo con una radio local, el padre de Bárbara, Carlos Arce, expresó su dolor por la muerte de Bárbara y las decisiones de la Justicia: "Yo tengo bronca, ella hizo todo para volver a tener a sus hijos. Habían hecho un régimen de revinculación que luego no respetaron".

"Ellos me mataron a mi hija en vida", concluyó Carlos entre lágrimas.