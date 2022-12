Denunció a un pastor por abuso en una clase de Educación Sexual Integral

Una clase de Educación Sexual Integral fue fundamental para que una niña de apenas diez años denunciara a un pastor por absuo sexual. A partir de su testimonio, salieron a la luz los mensajes que el acusado le escribía a la niña por redes sociales. La madre de la víctima hizo la denuncia y presentó las capturas de los chats, que ya están en manos de la Justicia, expresó Paola Molina, en diálogo con cronica.com.ar.

Según contó Molina, al finalizar la clase de Educación Sexual de la escuela Primaria N°35 de la ciudad de Bahía Blanca, donde asiste la menor de sus seis hijos, esta se acercó a la maestra y le preguntó "en qué consistía un abuso sexual", ya que en la explicación de la clase identificó "situaciones que le habían pasado". Frente a la consulta de la niña, la docente le describió lo que implicaba este delito. Así fue que la menor respondió: "Yo lo pasé con el pastor el Hogar un Encuentro con Dios".

Los abusos sexuales habrían ocurrido durante el lapso del 2019 hasta finales de 2021, período en el que Paola y su familia vivieron en el hogar del pastor, a donde su marido había sido internado por adicciones.

De acuerdo a lo que reveló la docente, "la menor le confió que el hombre le había tocado las partes íntimas y que ella no había contado nada porque el pastor la amenazaba diciéndole que si su mamá se enteraba, se iba a enojar". Se presume que los presuntos abusos se habrian extendido por más de un año y en reiteradas oportunidades "cuando el pastor pasaba a buscar a la menor para hacer las compras de mercadería para el Hogar, y luego la llevaba a su vivienda cuando no había nadie", contó Paola a este medio, quien además puntualizó que su hija "no quiere hablar mucho más del tema, porque le cuesta".

También hay capturas de los chats que dan cuenta de los mensajes que el pastor le enviaba a la menor en los que le decía "que la amaba, que la extrañaba, que tenía ganas de verla". "¿Cuando te paso a buscar para ir a tomar un helado?", dice uno de los mensajes que el acusado le había enviado a la víctima. Los chats fueron presentados en la Justicia.

La denuncia fue realizada en la fiscalía N° 14 de Bahía Blanca, donde Paola fue acompañada por la docente, que fue la primera persona en escuchar el testimonio de la menor. El próximo 7 de diciembre, la menor será sometida a una pericia psicológica en el marco de la causa que está en desarrollo.

No obstante, a fines de noviembre, según contó la víctima a sus padres, "el pastor se la encontró en la calle y le habría hecho unas preguntas". Ante este episodio, Paola volvió a acudir a la Justicia y solicitó una restricción perimetral para que el hombre no pueda acercarse a la menor.

Por su parte, el padre de la niña, al enterarse de este encuentro "agarró un cuchillo, fue a la casa del pastor y quiso hacer justicia por mano propia", relató Paola. Por este motivo, el marido de Paola quedó detenido dos días en la comisaría cuarta de Bahía Blanca, aunque ya fue liberado. El próximo 6 de diciembre fue citado a declarar en forma virtual por la Justicia.