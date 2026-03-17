Derrame de efluentes cloacales en zona céntrica

A media tarde de este martes continuaban fluyendo aguas negras desde una válvula de escape ubicada en el bulevar de la avenida Eva Perón de Caleta Olivia.

Los efluentes se esparcen por el asfalto, frente al Hospital Zonal de la ciudad del norte santacruceño y vecinos del barrio General Paz, incluyendo comerciantes, hicieron saber a El Patagónico que el derrame comenzó el lunes.

Es probable que este serio problema de contaminación ambiental se deba a la obstrucción de un tramo de la red cloacal que pasa por esa zona, especularon algunos.

Los vecinos manifestaron que ya pusieron en conocimiento de esta situación al municipio y a la empresa provincial Servicios Públicos, que es la responsable de las redes cloacales y de agua potable, pero la reparación sigue demorándose.