Derrame de efluentes cloacales en zona céntrica

Los efluentes se esparcen por el asfalto, frente al Hospital Zonal de la ciudad del norte santacruceño y vecinos del barrio General Paz, incluyendo comerciantes, hicieron saber a El Patagónico que el derrame comenzó el lunes.
Es probable que este serio problema de contaminación ambiental se deba a la obstrucción de un tramo de la red cloacal que pasa por esa zona, especularon algunos.
Los vecinos manifestaron que ya pusieron en conocimiento de esta situación al municipio y a la empresa provincial Servicios Públicos, que es la responsable de las redes cloacales y de agua potable, pero la reparación sigue demorándose.