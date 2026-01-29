Desapareció una mujer que padece Alzheimer

Tiene 61 años y fue vista por última vez este miércoles en la zona de Km 8.

Personal policial de la División Búsqueda de Personas emitió en las últimas horas un pedido urgente de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Margarita Violeta Pincheira, de 61 años, quien se encuentra desaparecida desde este miércoles 28 de enero de 2026.

Según la información oficial, la mujer fue vista por última vez en inmediaciones del Km 8, en la zona norte de la ciudad. La situación genera especial preocupación debido a que se trata de una paciente adulta mayor diagnosticada con Alzheimer, lo que podría dificultar su orientación y regreso a su domicilio.

Pincheira es de contextura delgada, pesa aproximadamente 60 kilos, mide alrededor de 1,50 metros, tiene tez morena, ojos marrones y cabello lacio, largo, de color castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía campera amarilla, pantalón beige, remera gris, suéter marrón claro y zapatillas rosadas.

Desde la fuerza policial indicaron que se mantienen activos los operativos de búsqueda y solicitan a cualquier persona que pueda aportar datos certeros que se comunique de inmediato con las autoridades.