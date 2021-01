Desesperado pedido por la derivación de una mujer

“Mi tía Teresa Huerta tiene 36 años, mamá de tres hijos, una madre maravillosa y un ejemplo para todos los que la conocen” explicaron los familiares de Teresa a los medios de Comodoro Rivadavia a través de un comunicado.

“Y hoy hacen 34 días que está internada en el hospital regional de Comodoro Rivadavia. El día 3 de diciembre sufrió un accidente cerebro vascular la internaron en el hospital haciéndola pasar como un supuesto caso de covid, de favor.. porque sino, no habían camas. Luego de esperar unos días a qué se estabilizará la bajaron a la parte de terapia intensiva, donde no tenían la maquinaria necesaria para hacerle una angiografía, y del hospital contrataron a una clínica privada llamada del valle que hizo el análisis. En el análisis se vio que tenía dos aneurismas una había estallado que fue que provocó el ACV”.

Los familiares describieron que: “En Comodoro Rivadavia no hay personal médico, no hay lugares equipados para la atención. Sólo hay buenas personas que hacen lo que pueden con lo que tiene y trabajadores que están hace meses trabajando sin que les paguen… Por lo que la intervención no la pueden hacer acá”.

Desde ese momento: “Se iba a hacer el traslado a buenos aires, donde el hospital Ramos Mejía iba a tomar el caso con el doctor La Torre. El mismo médico recomendó que pasaran 21 días para el traslado. El día 23 de diciembre mi tía sufrió otro ACV. El hospital que estaba recibiendo su caso en buenos aires se dio de baja porque no tenían camas”.

“Mi tía sigue internada acá sin ningún tipo de intervención ni esperanza de un traslado debido a la falta de cama. Ella puede hablar, se puede mover y tiene toda una vida por delante. NECITAMOS QUE LA TRASLADEN URGENTE…. NECESITAMOS UNA CAMA PARA ELLA POR QUE ES JOVEN MADRE DE TRES HIJOS Y TIENE TODA UNA VIDA POR DELANTE” describen los familiares.

Los números de contactos de los familiares son: Mónica Huerta +54 9 2612 70-0399, Julieta Funes +54 9 2615 77-5807, Hospital Ramos Mejía.