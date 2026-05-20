Detienen a individuo acusado de abuso sexual

Personal policial de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado allanó este miércoles una vivienda particular y procedió a detener a un hombre involucrado en una causa por abuso sexual.

El informe de prensa señala que el operativo se registró en un inmueble ubicado en la calle Alem al 1.500 de esa misma localidad, dándose cumplimento a directivas del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1,en el marco de una causa por Infracción al Artículo 119 del Código Penal (abuso sexual), aunque no se tipificó la gravedad de la acusación.

Como resultado del allanamiento, se señala, la DDI procedió a secuestrar teléfonos celulares y a detener a una persona de sexo masculino mayor de edad que, previo examen médico, quedó alojado en la Comisaria Segunda de Pico Truncado en carácter incomunicado hasta su Indagatoria.

Fuentes confiables revelaron que el mismo responde a las iniciales C.C.