La medida fue solicitada por la Fiscalía en el marco de una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual. Secuestraron dispositivos electrónicos.

Detuvieron a un prefecto por una denuncia de abuso sexual intrafamiliar

La Fiscalía de Puerto Madryn llevó adelante un allanamiento y la detención de un integrante de Prefectura Naval, en el marco de una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual en el ámbito intrafamiliar.

La medida fue solicitada por la fiscal Romina Carrizo Díaz y autorizada por la Justicia. El procedimiento se concretó el sábado y permitió avanzar en la recolección de elementos de prueba vinculados a la causa.

La denuncia y el inicio de la investigación

De acuerdo con la información judicial, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una joven, quien relató que los hechos habrían ocurrido durante el año 2025, mientras convivía con su progenitor.

Tras dejar el domicilio familiar, la víctima se trasladó a otra ciudad, donde informó lo sucedido a su madre y posteriormente formalizó la denuncia ante las autoridades.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Durante el procedimiento ordenado por la Justicia, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes, con el objetivo de aportar elementos relevantes para el avance de la investigación.

Además, se dispuso la detención del sospechoso, integrante de Prefectura Naval, como parte de las medidas destinadas a garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que, por tratarse de un caso de extrema sensibilidad, se resguarda la identidad de la víctima y se omiten datos que puedan comprometer su privacidad.

La investigación continúa en curso mientras se realizan nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.