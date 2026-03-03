Un pasajero falleció este martes a bordo del crucero Marina, que amarró en el muelle Luis Piedra Buena de Puerto Madryn. La información fue confirmada por una fuente de la Prefectura Naval Argentina.

Un pasajero murió a bordo de un crucero en Puerto Madryn

Según los datos preliminares, se habría tratado de una muerte súbita ocurrida durante la travesía. Tras el arribo al puerto, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, que incluye la intervención de las autoridades competentes y la organización del traslado del cuerpo a su lugar de origen.

Durante la jornada, el Marina compartió muelle con el crucero Silver Whisper, lo que generó sorpresa entre vecinos y trabajadores del sector turístico por la presencia simultánea de ambas embarcaciones.

De acuerdo con operadores turísticos, el Marina adelantó su ingreso al puerto, aunque desarrolló su operatoria con normalidad. Las excursiones programadas se realizaron según lo previsto y el buque tiene estipulada su partida a las 17 horas con destino a Montevideo y Buenos Aires.

Por su parte, el Silver Whisper, que permanecía amarrado desde el día anterior, tiene programado zarpar a las 19 horas.

Más allá del fallecimiento registrado, la actividad turística vinculada a ambos cruceros se desarrolló sin inconvenientes.