"Los propios dirigentes del gobierno no están convencidos del rumbo de la provincia", sostiene la titular de la UCR en Chubut, Jacqueline Caminoa.

Deuda: no estarían los votos para la reestructuración

La presidente de la Unión Cívica Radical del Chubut, Jacqueline Caminoa en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3, se refirió al debate por la reestructuración de la deuda. “La posición del radicalismo siempre fue que iba a aportar en tanto y en cuanto, el gobierno también presente un plan de salida de esta cuestión”, indicó.

Asimismo, agregó “si es aprobar un reperfilamiento de deuda y después no se hace nada, con el déficit terrible que se tiene, bueno, entonces es un poco inútil porque en seis meses estamos en la misma situación”.

Sobre la misma línea expresó “una cosa es aprobar la autorización al Ejecutivo Provincial para que avance en este reperfilamiento, pero después deberá volver a la Legislatura para ver en qué condiciones se hizo.

“No se puede comprometer más garantías de lo que ya está comprometido, que son las regalías petroleras, de hecho este fue mi argumento en el momento de no votar en el endeudamiento de 650 millones de dólares porque la verdad es que uno puede tener el mejor pasar, como tuvimos durante mucho tiempo, pero después también vienen estos momentos. No hay que olvidarse de que en algún momento las regalías petroleras no superaban los 11 dólares, que fue en la década del 90”, manifestó Caminoa.

Aclaró respecto al tratamiento del tema “el radicalismo no se niega a tratarlo; al contrario, hay que tratar de dar una mano en lo que se pueda para salir adelante, pero si tiene que haber un plan”.

Sobre el gobierno de Mariano Arcioni, la exdiputada señaló que “hoy parece que ni siquiera tienen los votos para reperfilar la deuda; los propios dirigentes no están convencidos del rumbo del gobierno”.