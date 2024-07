Di María: "Las amenazas sobrepasaron todos los límites"

Ángel Di María, figura icónica de la selección argentina y uno de los futbolistas más destacados de su generación, ha explicado por primera vez las razones que le impidieron regresar a Rosario Central, el club donde comenzó su carrera. El jugador, que recientemente se despidió de la Selección Nacional tras conquistar la Copa América, reveló que su decisión de no volver a vestir la camiseta auriazul fue motivada por una serie de amenazas que sobrepasaron todos los límites.

En una entrevista con Rosario 3, Di María relató los angustiosos momentos vividos junto a su familia tras recibir intimidaciones en su hogar y en el negocio de su hermana. La situación llegó a un punto crítico cuando apareció una cabeza de cerdo con una bala en la frente y una nota amenazante mencionando a su hija, Pia. Esta cadena de eventos hizo que, a pesar de tener todo preparado para regresar a Rosario, el futbolista decidiera dar marcha atrás para proteger a sus seres queridos.

"La decisión fue muy dura", confesó Di María. "Era mi sueño y el de mi familia volver a Central, pero las amenazas fueron más fuertes y mi prioridad es siempre la tranquilidad y felicidad de mi familia". La revelación del futbolista llega en medio de críticas por parte de algunos hinchas que no comprenden su determinación. Sin embargo, Di María enfatiza que quienes no entienden su postura no se ponen en su lugar.

Además, desmintió los rumores que apuntaban a un supuesto interés de continuar su carrera en Europa y reiteró que su regreso a Central era un proyecto ya consolidado, pero las amenazas contra su familia fueron un obstáculo insuperable. "No son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves", señaló el jugador al describir la gravedad de la situación.

Con su futuro aún abierto, Di María sostiene su deseo de retirarse en Rosario Central, a pesar de los obstáculos. Mientras tanto, se enfoca en seguir jugando y deja la puerta abierta a futuras oportunidades, siempre y cuando su entorno familiar esté seguro.

Fuente: Rosario 3