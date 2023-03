Ex líder de la barra brava de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, afirma haber ido preso por no nombrar a Mauricio Macri en una investigación sobre beneficios a la barra.

Di Zeo denuncia que fue preso por no querer entregar a Macri

Rafael Di Zeo, el ex líder de la barra brava de Boca Juniors, dio una entrevista en la que habló sobre su experiencia en prisión por no nombrar al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, en una investigación por supuestos beneficios a la barra.

Según Di Zeo, la policía lo detuvo en su casa y lo amenazaron con enviarlo a la cárcel de Devoto si no entregaba información sobre Macri. "Me dijeron que si no entregaba al de saco y corbata, iba a Devoto", afirmó.

El exlíder de la barra brava de Boca Juniors explicó en diálogo con el periodista youtuber Pablo Carrozza que decidió no nombrar a Macri porque él no tenía relación con los negocios de la barra brava. "El problema es que nunca lo valoró y siguió con su carrera", dijo Di Zeo.

Además, aseguró que no recibe dinero de Boca Juniors desde hace 12 años y que la barra brava no tiene más poder en el club.

Di Zeo, quien fue liberado en 2020 luego de estar casi un año en prisión preventiva, también habló sobre su relación actual con Boca Juniors. Según él, el club le negó el ingreso al estadio La Bombonera durante la final de la Copa Libertadores 2018 y aseguró que no volverá a pedir permiso para ingresar.

"Hasta que no cambien las autoridades de Boca, no voy a pedir permiso para entrar", declaró.