Dictan dos meses de prisión preventiva para la maestra

Los jueces Fabio Monti y Carolina Marín dictaron este viernes la prisión preventiva por dos meses para la docente de la Escuela Primaria N° 201 del barrio Los Aromos de Trelew, a la que se le imputan dos hechos de abuso sexual simple agravado por ser la encargada de la educación de los menores. El viernes a la mañana, la jueza Ivana González había dictado tres meses pero la decisión fue revisada por otros dos magistrados.

En la primera audiencia de control de detención que se desarrolló en los Tribunales de Trelew estuvieron presentes las familias denunciantes, la fiscal Silvia Pereira y el abogado defensor Facundo Bonavitta, quien había pedido la revisión de la medida de prisión provisional y la libertad de la acusada. La expectativa de pena del delito por el que se la acusa es de entre 3 y 20 años.

La docente fue desplazada el miércoles de su cargo por la denuncia hecha por varios padres de la institución. El jueves fue detenida durante un allanamiento donde se incautaron dispositivos electrónicos. Tanto la profesora, como la directora y la vicedirectora de la escuela, fueron apartadas de sus funciones de manera preventiva.

En esa línea, la fiscal se refirió a la posibilidad de que haya más personas acusadas en la causa y explicó que “aún no lo sabemos porque no hemos escuchado a los niños, esto es muy reciente. Llevan 48 horas desde el momento de la denuncia”.

En cuanto a los allanamientos, que estuvieron a cargo de la División Policial de Investigaciones y en los que se secuestraron varios elementos electrónicos, Pereyra dijo que ya se determinó la fecha de pericia de los mismos.

“TIENE QUE SER UN MALENTENDIDO”

Facundo Bonavitta, defensor particular de la docente imputada, habló con Jornada tras la primera audiencia y dijo que la imputada “me expresó que no tiene nada que ver con los hechos y que es un problema personal de las madres de estos niños. Dijo que no tiene fotografías de ellos en su teléfono y brindó los elementos electrónicos que tiene para que se pueda esclarecer esto cuanto antes”.

A su vez, remarcó que la detenida dio su testimonio ante la jueza de la audiencia. “Manifestó que esto es mentira y dijo que con sus alumnos tiene una relación muy amigable y amorosa dentro del vínculo entre docente y estudiante”.

Fuente: Jornada