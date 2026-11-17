Se quedó de nuevo con el primer puesto, mientras que Salvador Alonso y Pablo Acosta completaron el podio. El comodorense Andrés Aguilar fue 4º en el certamen de ajedrez.

Diego Flores volvió a consagrarse en Comodoro Rivadavia, en la segunda edición de un Abierto Internacional que reunió al ajedrez de alto nivel y a las nuevas generaciones. Con 83 participantes, representantes de siete provincias argentinas, Chile, Paraguay y Venezuela, el torneo dejó cuatro jornadas de intensa competencia, camaradería y grandes experiencias para el ajedrez regional, con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Comodoro Rivadavia vivió un fin de semana de verdadera fiesta ajedrecística. Durante cuatro jornadas, el Centro de Información Pública (CIP) fue escenario de un torneo organizado por el Club El Mundo del Ajedrez, con la presencia de grandes maestros, maestros internacionales y maestros FIDE.

El carácter internacional del encuentro estuvo reflejado en la participación de delegaciones provenientes de las provincias argentinas de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires y Salta, además de representantes de Coyhaique, Chile.

También estuvieron presentes Paraguay, representado por el Maestro Internacional Antonio Almirón, integrante de la delegación olímpica paraguaya en las últimas Olimpíadas disputadas en Uzbekistán, y Venezuela, a través del Maestro FIDE Andrés Pérez Candelas.

En un ambiente donde la exigencia deportiva se combinó permanentemente con la camaradería, el intercambio de experiencias y la pasión por el juego, el certamen volvió a posicionar a la ciudad en el calendario de los grandes encuentros ajedrecísticos.

En lo deportivo, el Gran Maestro Diego Flores volvió a demostrar su jerarquía y se consagró campeón del torneo con 6,5 puntos sobre 7 posibles, ratificando su condición de uno de los máximos referentes del ajedrez argentino.

El segundo lugar correspondió al GM Salvador Alonso, con 6 puntos, mientras que el Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta completó el podio con 5,5 unidades. El comodorense MF Andrés Aguilar, logró posicionarse en el cuarto puesto, en tanto que entre los representantes regionales sobresalió la actuación del joven Alfonso Uzcudun, de Trelew, quien con apenas 12 años finalizó quinto en la clasificación general, igualando en puntos con los principales protagonistas del certamen. Su desempeño frente a jugadores de reconocida trayectoria constituye una muestra extraordinaria de su talento, preparación y proyección, y lo acerca cada vez más al objetivo de convertirse en Maestro FIDE.

Por parte del club anfitrión, Martín Salamanca y Fernando Rocabado fueron los jugadores que alcanzaron las mejores actuaciones entre los representantes de El Mundo del Ajedrez.

El encuentro dejó también momentos de enorme valor para la comunidad ajedrecística, como la charla brindada por el Gran Maestro Diego Valerga o la distinción para el campeón Diego Flores en el acto de apertura.

TORNEO BLITZ Y SEMILLERO

El programa competitivo se completó con un apasionante torneo Blitz, disputado en la modalidad de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada (3+2), que reunió a 42 participantes.

En esta especialidad, el podio estuvo integrado por el GM Diego Flores, en el primer puesto; Enzo Huenelaf, de El Bolsón, en el segundo lugar; y el GM Diego Valerga, en la tercera posición. Una actuación sobresaliente para Huenelaf, actual campeón provincial de Chubut en esta modalidad, quien volvió a demostrar su gran nivel frente a destacados maestros titulados.

Pero si hubo un aspecto que otorgó un significado especial a estas jornadas fue la participación de los niños y adolescentes del Club El Mundo del Ajedrez, para quienes este certamen representó su primer torneo internacional, Matteo González (8), Camilo Zalaya (9), Gastón Leiva Ortiz (9), Laureano Salinas (12), Patricio Vogliano (12), Benjamín Salinas (13), Fernando López (16) y Angelina Zeni (17) y Rodrigo Argüelles (6 años) que aunque no participó del torneo, estuvo presente acompañando a sus amigos del club, y tuvieron la oportunidad de compartir un mismo escenario competitivo con grandes maestros y referentes del ajedrez nacional e internacional.

“Su presencia representa mucho más que una participación deportiva: constituye una experiencia formativa que seguramente permanecerá en sus recuerdos y que permitirá alimentar nuevos sueños. Como institución, creemos que acercar a nuestros chicos a estos referentes, permitirles compartir experiencias y descubrir que detrás de cada título hay años de esfuerzo, estudio y dedicación es también una manera de inspirar a las nuevas generaciones”, destacaron desde el club organizador del evento.

Como cierre de estas jornadas, el Club El Mundo del Ajedrez promovió una fotografía institucional que reunió a los maestros titulados participantes, integrantes de la comisión organizadora, profesores, niños y jóvenes de la institución. Una imagen pensada para trascender el recuerdo de este torneo y convertirse en un testimonio histórico para las futuras generaciones del club: la posibilidad de compartir un mismo espacio con grandes referentes del ajedrez argentino e internacional.