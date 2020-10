Diputado argentino fue liberado en Bolivia

El diputado nacional Federico Fagioli (Frente de Todos) dijo hoy desde la capital boliviana que el Gobierno de facto de ese país “pudo haber intentado” secuestrarlo, pero que ello no se concretó “gracias a la presión internacional y al personal de la embajada argentina”, cuando llegó anoche a La Paz como miembro de una delegación de veedores de las elecciones generales de mañana.

“Ayer el gobierno de facto no me quiso dejar entrar a Bolivia a pesar de formar parte de una delegación argentina de legisladores invitada para presenciar las elecciones de mañana, y en un momento sospeché que me querían secuestrar, porque intentaron subirme a una camioneta no oficial en el aeropuerto de La Paz”, afirmó Fagioli en diálogo con radio Nacional.

El legislador relató: “Habíamos entrado perfectamente al país por Cochabamba, sin problemas, y luego tomamos una conexión aérea a La Paz, y allí se complicó todo conmigo, porque no querían que me quede, me querían expulsar y que firmara un papel donde me hacía responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad, una locura”.

En esa línea, Fagioli -en diálogo desde la Embajada Argentina en La Paz- agregó que “básicamente ellos alegaban que yo había estado en noviembre pasado en Bolivia y que había cometido delitos de lesa humanidad, pero lo cierto es que vine con una comisión de paz que llegó para hacer entrevistas con la gente y organizaciones de derechos humanos para hacer un informe de la situación”.

En ese marco, el diputado nacional contó que “en un momento nos llevaron hacia afuera del aeropuerto con la intención de meternos en una camioneta roja no oficial, junto con un funcionario de nuestra embajada, Luca De María, que nunca me abandonó y que sufrió agresiones, y allí pensé que me querían secuestrar, porque trajeron mucha fuerza policial que amenazaba y atropellaba constantemente”.

Finalmente, Fagioli relató que “gracias a los esfuerzos de nuestros diplomáticos y de la presión internacional, me dejaron entrar al país, sin firmar ese papel lamentable, y fuimos a la Embajada Argentina, donde estamos ahora”.

Fagioli adelantó que en el curso de la mañana los miembros de la delegación argentina tendrán “una reunión para evaluar todo lo sucedido, incluso en contacto con nuestra Cancillería, y ver cómo seguimos aquí nuestra tarea, si nos quedamos o nos vamos”.