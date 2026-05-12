La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a la audiencia de apertura del juicio oral en una causa por presunta trata agravada de personas.

La Justicia boliviana declaró en rebeldía a Evo Morales y ordenó su captura

La decisión fue tomada por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, que además ordenó la captura del exmandatario y dispuso restricciones judiciales como arraigo migratorio.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó que estaban dadas todas las condiciones formales para el inicio del juicio.

Sin embargo, Morales ni sus abogados asistieron a la audiencia, tal como había anticipado previamente la defensa del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Tras constatar su ausencia, el juez Carlos Oblitas resolvió declararlo en rebeldía, una figura legal que habilita la emisión de una orden de captura.

La investigación y las pruebas

La causa investiga una presunta relación del exmandatario con una adolescente durante su gestión presidencial, en un caso vinculado a trata agravada de personas.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que el Ministerio Público reunió más de 170 pruebas contra Morales para sostener la acusación.

Según la investigación, el expediente también analiza la existencia de una hija nacida de esa relación.

La defensa denunció persecución política

Los abogados del expresidente sostienen que el proceso judicial tiene motivaciones políticas y cuestionaron la legalidad de las notificaciones judiciales.

El exprocurador Wilfredo Chávez afirmó que la causa busca desviar la atención de la situación económica y social que atraviesa el país.

En la misma línea, el abogado Nelson Cox denunció una supuesta utilización política de la Justicia y aseguró que el proceso comenzó durante la gestión de Luis Arce y continúa bajo el actual escenario político boliviano.