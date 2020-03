Docentes continuarán con medidas de fuerza hasta el miércoles inclusive

El congreso extraordinario de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) votó el paro o retención de servicios por 72 horas para lunes, martes y miércoles próximos debido a los incumplimientos del Gobierno provincial. Es que todavía no se sabe la fecha del pago del tercer y cuarto rangos de los empleados estatales, las obras en las escuelas avanzan a un ritmo muy lento (a tal punto que en algunas se paralizaron porque no se les pagó a los contratistas) y todavía no comienza la negociación paritaria 2020, entre otros reclamos.

El lunes y martes se llevarán a cabo asambleas escolares para conocer la voluntad de los docentes y el miércoles tomar una decisión en conjunto en un nuevo plenario respecto a cómo continuarán los reclamos.

En diálogo con El Patagónico, el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, cuestionó las políticas de la gestión de Mariano Arcioni y aseveró que la voluntad de continuar con las medidas de fuerza era clara en toda la provincia. “Se dice que hay un avance que estaría cargado la cláusula gatillo (de actualización salarial) con el sueldo de febrero, pero son todos rumores porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos cronograma de pago del sueldo de febrero ni cuándo vamos a terminar de cobrar el tercer y cuarto rangos. Son incumplimientos muy graves y aun así el Gobierno pretende iniciar las clases cuando ni siquiera pagó el sueldo de enero es bastante indignante”, criticó.

“EL LATIGO NO SIRVE”

El gobierno de Arcioni decidió descontar los días no trabajados a los docentes e iniciarán sumarios a los directores de las escuelas que incurran en el incumplimiento del estatuto. Provincia realizó esta medida el año pasado, pero tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo de los trabajadores de la Educación.

“Es una vergüenza que vuelvan a la misma receta que ya fracasó porque nosotros sabemos que es una amenaza que pesa pero después de la gente pasa por arriba como paso muchas veces. El gobierno sabe que como medida es bastante pobre y que además está fuera de toda normativa y no cumplen con la ley, pero quieren imponernos que vayamos a trabajar de todas maneras”, cuestionó Murphy.

“Lo mismo ocurre con la amenaza de quitar personería gremial. Parece que el único elemento que tienen es el látigo y con el látigo no se gobierna”, aseveró el dirigente gremial.

El titular de la Regional Sur de ATECh también cuestionó que las refracciones en las escuelas no avanzan y que es preocupante el estado de las instituciones. “Las obras no avanzan o avanzan muy lentas. Lo que sabemos es que falta muchísimo y hubo escuelas donde se empezó y se paralizó. Es muy grave porque hay escuelas que necesitan obras urgentes y no sabemos cuándo comienzan los trabajos”, detalló Murphy.