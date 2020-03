Docentes vendieron tortillas como medida de reclamo por sus salarios

“Docentes sin sueldos”. Así se denominó la actividad que realizaron ayer los integrantes de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) para seguir protestando contra el Gobierno provincial por el pago de sus haberes en tiempo y forma. La propuesta se realizó en la plaza San Martín y buscó seguir visibilizando los incumplimientos de la gestión de Mariano Arcioni con los trabajadores estatales.

“Es una actividad un poco más amable para seguir mostrando el daño que nos genera el pago escalonado. Sin dejar de manifestarnos en la calle, queremos hacer visible que no estamos de acuerdo con esta política, que es ilegal y que es injusta y que debe cambiar”, sostuvo el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy.

“Hoy el gobierno debe los rangos tres y cuatro (del sueldo de enero) y ya están venciendo el plazo para pagar el sueldo de febrero a todos los estatales. No hay fecha y estamos iniciando marzo sin una propuesta salarial cuando en todas las provincias ya comenzaron las negociaciones para recomponer el salario ante la inflación. Es muy grave lo que está haciendo el gobierno. Sigue con sus pantomimas de acciones y su grupo de aplaudidores pagos en cada acto que hace mientras que la realidad lo repudia constantemente como pasó con los compañeros estatales de Esquel. No podemos seguir tolerando tanta falta de respeto ante la situación que vivimos”, cuestionó el dirigente gremial.

“NOS SIGUEN CASTIGANDO”

Sin distinguir rangos, Arcioni decidió pagar el sueldo de enero a todos los integrantes del Poder Legislativo para poder inaugurar el último lunes las sesiones ordinarias en la Legislatura. La medida fue crítica por los demás sectores estatales y Murphy aseguró que es una muestra más por el desprecio por la Educación y la Salud Pública.

“Lo dijimos el año pasado cuando se le pagaba a toda la policía en el primer rango porque eso muestra una prioridad. Si la prioridad fuera el bienestar común, la salud tiene que ser el primer término para pagar porque los hospitales de la provincia son usados por todos aquellos que no tienen obra social y que son los más castigados por la política de ajuste”, criticó.

“Cuando le pagan a los trabajadores legislativos para que el gobernador salga y haga su discurso para que le aplaudan cinco o seis personas que son pagas, uno vuelve a evidenciarse la terrible política que estamos viviendo”, lamentó.

El dirigente gremial también se refirió al requerimiento del Gobierno provincial de aumentar el sueldo a la planta política. “No les interesa resolver los problemas que tenemos, los millones que se destinarían a la planta política, que muchos de ellos no necesitan el salario para vivir, se podría avanzar en las reparaciones de las escuelas que falta hace mucho tiempo, papelería oficial, parece un chiste que sigamos reclamando esto. Hace tres años que no hay boletines y libros de actas. Todo eso lo tienen que poner los padres y hay que mendigar lo mínimo para que funcione una educación escolar. La comunidad entera no puede consentir que esto siga así”, consideró.

Las actividades de los docentes continuarán hoy, a las 10, cuando se concentren en frente a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para después manifestarse frente a Camuzzi y el Banco del Chubut, debido al cobro de intereses en este último caso y corte de servicios, en los dos primeros, por incumplimientos de pago que genera el propio retraso en el cobro de sus sueldos.