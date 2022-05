Doctor Strange en el multiuniverso de la locura

En esta nueva aventura,el Doctor Strange va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto le llevará a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Como nunca antes, explorará los oscuros rincones del Multiverso, donde deberá contar con nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del Multiverso y enfrentarse a un nuevo misterioso enemigo.

Sam Raimi sabe perfectamente lo que es hacer una película del género de superhéroes ya que se encargó de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire (2002, 2004 y 2007). Además, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, le admira mucho. Por eso, cuando Scott Derrickson renunció por “diferencias creativas”, Raimi fue contratado para hacer “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. El productor de Marvel Studios, Richie Palmer, alaba a Raimi y revela que es una de las principales fuentes de inspiración para todo este Universo Cinematográfico. “Tener a Sam Raimi trabajando en esta película es un sueño loco hecho realidad para todos nosotros”, dice “Es uno de los padrinos del Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Para él, retomar la historia después de una película de Spider-Man que tiene lazos multiversales fue realmente emocionante. No hay nadie con mejores instintos”.

“Cuando se trata de una película como esta, en la que incorporamos un montón de géneros diferentes, él es el hombre perfecto para el trabajo, y eso ni siquiera tiene que ver con lo bien que trabaja con una cámara o que es el maestro del suspenso por derecho propio”, añade Palmer. “Realmente nos estamos apoyando en esas cualidades y estamos haciendo de esta una verdadera película de Sam Raimi”. Hace un tiempo, el director admitió que tras el fracaso de “Spider-Man 3”, no tenía claro regresar al cine de superhéroes. “Internet se estaba acelerando y a la gente no le había gustado esa película, y me lo hicieron saber. Entonces, era difícil retomarlo. Pero luego, descubrí que había una vacante en “Doctor Strange 2” y me pregunté si todavía podría hacerlo. Son realmente exigentes, ese tipo de imágenes”.

“Había visto “Iron Man”, los primeros “Avengers”, “Black Panther” y “Doctor Strange”, y pequeños clips de las otras películas. Han hecho 28 películas. Realmente solo he visto cuatro o cinco, así que diré que no estoy tan familiarizado. Esa es la primera parte. Por cierto, me encantó lo que vi, pero no estaba familiarizado. Pero la segunda parte es que yo era un gran fanático de los cómics de Marvel de los años 70 y 80 y hasta los 90. Entonces, estaba muy familiarizado con los personajes, sus historias y sus interacciones. En eso se basan las películas de Marvel”.

CINE COLISEO (5 al 11 de mayo):

19:00 Hs. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2D Dobl.)

22:00 Hs. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2D Subt.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (5 al 11 de mayo):

21:30 Hs. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2D Dobl.

Género: Ciencia ficción, superhéroes

Origen: USA

Título original: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 6 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Sam Raimi

Guión: Jade Halley Bartlett Lee y Michael Waldron en base a caracteres creados por Steve Ditko y Stan Lee

Producción: Kevin Feige Música: Danny Elfman

Fotografía: John Mathieson

Montaje: Bob Murawski, Tia Nolan

Reparto:

Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West), Topo Wresniwiro (Maestro Hamir), Mark Anthony Brighton (Daniel Drumm)