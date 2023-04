Doman destacó su labor en Independiente

Luego de haber presentado su renuncia indeclinable a la presidencia de Independiente, Fabián Doman reveló los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado. "Fue por las amenazas sería un acto demagógico de mi parte, soy cero demagógico, renuncié en una carta extensa en un mundo en que nadie lee. Sí pero fueron muchas causas, una multicausa, algunos ataques que hubo sobre mí en los últimos días muy raros y particulares en redes o algunos medios de comunicación, se veían los mismos textos en tuits y en radio, iguales...", dijo.

"Hay que dejar que pase el tiempo y o mismo podré mirar, observar y analizar muchas cosas que pasaron. Me sorprendió mucho el poco impacto que tuvo una de las denuncias más importantes que se hicieron en el mundo del fútbol contra una exdirigencia. Si tuviera que buscar un elemento no tengo uno, fueron muchos".

En diálogo con TyC Sports, el dirigente señaló que su labor fue sacar a Hugo Moyano. "Estoy orgulloso de haberlo sacado. Si no nos presentamos él iba a seguir siendo el presidente".

Qué dijo Doman sobre su labor en Independiente

"Se está prendiendo fuego Independiente", señaló el periodista Daniel Retamozo, a lo que Doman respondió de manera insólita: "¿Qué tiene que ver?", dijo. Y agregó: "Si nosotros no llegábamos seguía Moyano, ¿no tiene ningún mérito eso?", preguntó.

A pesar de los problemas económicos e institucionales, se le preguntó a Doman si había posibilidad de quiebre, pero lo descartó. “El club no puede quebrar. Porque creo que hemos hecho un par de cosas… Me he ocupado tanto del caso Verón como de buscar técnico. Es lo peor que le ha pasado al club en los últimos seis y siete años. No hay dimensión de la gravedad del caso Verón, ni por el fallo, ni por la gente que está en la denuncia que presentamos”.

Más tarde, se refirió a la presidencia interina que ocupará el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. “Ha sido un gran intendente de Lanús. Creo que Néstor sería interino hasta elegir uno nuevo”, dijo y siguió: “Ojalá que llegue todo a Independiente. Lo mejor que me puede pasar es que le vaya bien”.

Por último, se refirió a los rumores sobre la negativa del entrenador uruguayo Pablo Repetto de llegar a la entidad de Avellaneda: “No me sorprendió la negativa de Repetto.Me la pasé todo el fin de semana explicando que Pablo no estaba todavía confirmado. Mucho antes de que me vaya yo ya tenía muy seguro que no iba a llegar. Hasta conté en una reunión ‘me parece que se cayó’”.