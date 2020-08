Duras críticas desde la cooperativa de Rawson

Las cooperativas de Comodoro Rivadavia, Esquel y Rawson decidieron irse de la Federación provincial y lo comunicaron en un duro documento hecho público el martes.

Este miércoles, el titular de la cooperativa de Rawson, Marcelo Griffiths, amplió sus cuestionamientos indicando que su titular, Fabricio Petrakosky, “tiene tendencia a favorecer a un sector gremial. Es más, el sindicalista Rogelio González salió públicamente a defenderlo y a agredir al resto de las instituciones”.

Añadió el dirigente que “apoyamos las mejoras salariales, pero el incremento se otorga de forma autoritaria en el medio de una pandemia. Responsabilizamos a Petrakosky por no haber armado una comisión negociadora para las paritarias. Él cree que por haber mandado un email ya es suficiente para estar establecidos como tal. No constituyeron el quórum, que es la mitad más uno. De los siete consejeros, fueron sólo tres representantes”.

Indicó que tampoco se consultó la decisión de declarar como servicio esencial a la Dirección General de Servicios Públicos, lo que permitía que los empleados del sector cobraran antes, como el personal de salud y la Policía.

“Se armó un revuelo provincial por ese Decreto -que finalmente no fue aprobado por la Legislatura- y el pie lo dio la Federación de Cooperativas de forma arbitraria”.

No obstante, Griffiths aclaró que la institución no tiene ningún inconveniente con Luz y Fuerza ni con Fentos, ni el Sindicato de Empleados de Comercio ni Foetra, y que la relación es excelente. “Nosotros siempre vamos a respetar los Convenios Colectivos de Trabajo, tal como lo hicimos siempre. Este conflicto con la Federación no va a entorpecer nuestro vínculo”, señaló.

Además, indicó que la expulsión de por vida sin derecho a defensa alguna generó el quiebre. Anunció que las cooperativas de Rawson, Comodoro y Esquel formarán una nueva institución con voz propia.

“Por la sumatoria de decisiones inconsultas y arbitrarias, y la expulsión de integrantes de las cooperativas de la Fechcoop, junto a la suspensión de la cooperativa más grande de la Patagonia, decidimos dar un paso al costado”, acotó.