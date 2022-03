Echaron del trabajo al golpeador de las 1311

“Corona Pub informa que desvincula totalmente al personal involucrado” en la denuncia radicada en la Seccional Quinta de Policía por una mujer que fue víctima de violencia de género por parte de Carlos Daniel González.

“Desde nuestro local repudiamos todo hecho de violencia y pedimos que la justicia actúe y caiga el peso correspondiente de la ley. También pedimos respeto por el personal restante, que es ajeno a esta circunstancia y solo cumple con su deber de trabajar en un local que está fuera de todo lo ocurrido”, indicaron desde el comercio situado en 9 de Julio al 800.

González fue detenido por la policía en la tarde noche del lunes último, luego de que su pareja lo denunciara por haberla golpeado. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Cabo Valdés del barrio Isidro Quiroga y el sujeto enfrentó a los uniformados con un “le pegué por una discusión”. Fue conducido a un calabozo de la Seccional Quinta y el martes recuperó la libertad, luego de la audiencia de control de detención.

En tanto, la víctima utilizó las redes sociales para hacer un fuerte descargo contra el violento y su reflexión puede ayudar a otras personas que se hallen en situaciones similares. “Qué cegada estaba al estar con una persona como vos; me maltrataste; me humillaste y la culpable de todo siempre fui yo. Te di la oportunidad de cambiar, pero no… gente como vos no cambia porque sos una mierda y ojalá todos se den cuenta de lo que sos: un golpeador psicópata. Me hiciste mierda y lo vas a pagar”.

La joven exhibe en su rostro las huellas del castigo recibido por parte de este cobarde.