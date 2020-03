Echaron a un funcionario provincial por apoyar el reclamo docente

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, ordenó le desvinculación del titular de la Delegación Trelew de Lotería de la Provincia, José Severiche, por manifestar su apoyo a la medida de fuerza de los docentes, quienes anunciaron un paro por 48 horas para esta semana.

En las últimas horas, Severiche firmó una nota de adhesión en su carácter de Secretario General de CTA Regional Trelew-Rawson. Dicha firma motivó la furia en Fontana 50 que derivó en su salida.

En diálogo con La Tecla Patagonia, Severiche explicó: "con estos sindicalistas que están viendo de aceptar bonos, que dilatan los paros, vinieron los compañeros y no los voy a dejar tirados, si la realidad es otra, es cruel. Yo ofrecí mi firma ayer, como secretario General, y hoy me llama Luis María (Aguirre) diciendo que por orden del Gobernador me echa. Le dije que está bien, pero a mí no me van a echar de CTA".

En esa línea, el dirigente sindicar sostuvo que: "voy a bancar los paros que sean necesarios, siempre y cuando sean coherentes ¿o estamos re bien en la provincia? Me dijeron que era orden de Arcioni porque avalé un paro y le dije ¿y sabés cuántos más voy a avalar?", y agregó: "estoy enojado porque ellos no ponen un límite entre una función y otra. Yo más allá de que este en Lotería soy el Secretario General de la CTA".

Asimismo, Severiche contó que "cuando empecé había denunciado que tiraron la delegación al Bingo. Que no había baños para discapacitados cuando tenemos dos compañeras que están con bastón. Sin oficinas. Un desastre. Yo denuncio eso porque mi corazón en sindicalista y no puedo no denunciarlo. Hago las denuncias y me buscaron veinte mil excusas para sacarme".

"Yo no puedo dejar de tener el saco sindical. Esto es prueba de que yo no estoy vendido. Voy a hacer lo que corresponda, si es justo es justo. Yo soy Secretario General los 365 días del año, no voy a entrar a un lugar para quedarme mirando el techo", explicó el ahora extitular de Lotería de Trelew.

Al ser consultado sobre si su vínculo con el intendente de la localidad Adrián Maderna habría precipitado la salida, Severiche no dudó en relacionarlo. "Yo milito también en el espacio de Adrián (Maderna). La confusión es que si yo soy sindicalista no puedo hacer nada. Es obvio que la ruptura o las discusiones me perjudican a mi. Está todo bien. Yo no nací con ellos ni vine con ellos".

El año pasado, tal y como consignó este medio, el nombre de Severiche sonó fuerte para conducir el Ministerio de Familia de la provincia, como un gesto político de Arcioni hacia Maderna, algo que finalmente no ocurrió.

Por otra parte, en comunicación con este medio, fuentes del Municipio de Trelew confirmaron que la decisión del Ejecutivo provincial fue vinculada directamente a las diferencias políticas entre el Jefe comunal y el Gobernador provincial.