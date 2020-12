El 8 de enero se paga una masa salarial

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, no desconoció la difícil situación financiera que atraviesa Chubut pero valoró el logro obtenido respecto a la reestructuración de la deuda. En una entrevista con Cadena Tiempo se mostró optimista para el próximo año y dijo que la provincia está de a poco encontrando una mejora.

En este marco, inscribió a la nueva ley tributaria que tiene otros impuestos y alícuotas que no se cobraban desde hace más de 15 años.

“Estamos en desfasaje y tenemos que recaudar. Si no se recauda y las regalías no aumentan, no se va a poder cumplir con los salarios. Para reactivar la economía no existen mecanismos automáticos. Tenemos que empezar a tener una recaudación eficiente. Tenemos un consenso fiscal firmado y necesitamos ser eficientes en la recaudación impositiva”, argumentó el ministro de Economía.

“Hay que tratar de que la matriz de ingresos mejore. Los gastos son más importantes que los ingresos. Nación atraviesa una situación compleja. En el mediano plazo vamos a tener que resolver mejoras que no son contundentes. Es el resultado de muchos años de políticas y gestiones que no fueron eficientes. La pandemia es un punto muy fuerte que todos los días no da los resultados que no son los esperados”, indicó.

Admitió Antonena que “el empleado público mueve la economía” y en ese marco sostuvo que “se está trabajando en toda la masa salarial. El 8 de enero se pagará toda una masa salarial que involucra 5.200 millones de pesos”.