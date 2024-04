El acuerdo con YPF incluye la indemnización de los trabajadores

Luego de varios idas y vueltas, YPF indemnizará a los trabajadores que deseen no continuar en la actividad hidrocarburífera en Chubut. Tal como informó El Patagónico, el acuerdo fue ratificado por Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, y el presidente de la empresa de mayoría estatal, Horacio Marín. El documento se encuentra bajo siete llaves.

“En el acuerdo está garantizado las indemnizaciones de las personas que se quieran ir: los 13 sueldos más las indemnizaciones por los años de servicio que tiene cada trabajador. Además, si le falta un año para jubilarse se le pagará. No hay problema con eso”, explicó el dirigente gremial.

El panorama será difícil para los trabajadores que continúen ligados a la actividad. Es que se les pagará el 80% de sus salarios con el compromiso de que vuelvan a estar operativos dentro de, por lo menos, 3 meses cuando una nueva operadora se haga cargo de las áreas.

“No sabemos cuántos trabajadores va a necesitar la nueva operadora que venga, pero cuando lo haga la empresa de servicio va a tener que respetar el contrato de 3 + 1 que tienen las empresas de servicio ahora”, aseveró.

En diálogo con La Voz del Sindicato, el titular de petroleros convencionales ponderó que el gremio tomó “la mejor decisión” en vista de defender los puestos laborales. “Yo fui por un pacto para que la gente tenga laburo de acá a tres meses y nos tenemos que para todos los desafíos que vienen”, subrayó.

En este sentido, Ávila manifestó que la diferencia entre la retirada de YPF de Chubut y de Santa Cruz es que la operadora mantendrá sus tareas en Manantiales Berh, yacimiento emblemático de la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Nunca hay que cerrar la puerta porque si se queda la operadora es más trabajo para todos. Pero tiene un acta firmada que dice que hasta 2042 tiene que dar trabajo. Es un acta firmada por la propia YPF y eso es garantía para la gente”, ponderó.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut recordó viejas peleas que llevaron al agotamiento de los trabajadores y no se obtuvieron grandes resultados. Es por eso que el también diputado nacional aseguró que hay que ser inteligente y no volver a repetir errores.

“¿Para qué nos vamos a pelear y tener discusiones que no nos sirve? Nuestra dificultad es aguantar estos 90 días y después vemos qué tenemos que hacer. No hay que tirar por la borda todo lo que tenemos y lo que hemos ganado estos años”, consideró y afirmó que “por supuesto que me duele que se vaya YPF porque tengo hermanos y mi viejo que se jubiló ahí”.

“A mí me duele. No lo voy a ocultar, pero yo tengo que proteger a la gente que represento. Y la única manera de hacerlo es con las actas firmadas y con las mesas de consenso que hemos podido llevar adelante”, destacó el dirigente gremial.