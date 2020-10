"El anuncio del fin del pago escalonado fue mentira"

Desde las últimas horas, gremios estatales se manifiestan en Rawson, mientras en el interior de la Casa de gobierno se encontraban los dirigentes sindicales que participaron de la reunión con funcionarios del gobierno. En Sarmiento, los estatales volvieron a la ruta a pesar de que el jueves fueron desalojados por la policía.

Daniel Murphy, secretario de ATECh Regional Sur, describió que durante los últimos días el Gobierno provincial venía manteniendo una serie de encuentros con los gremios con el fin de anunciar el pago escalonado. “Cuando llegan a Casa de Gobierno se encuentran que no hay fin de pago escalonado, ni respuestas concretas a los planteos que son las exigencias y cumplimiento de la ley”.

“La bronca es muy grande. Es una falta de respeto a todos los trabajadores, sus familias que venimos sufriendo esto y a la comunidad” dijo el dirigente a La Petrolera.

“Lo que queríamos saber es de que se trataba este supuesto pago en cuotas” señaló Murphy en referencia a la reunión de ayer entre dirigentes y el Gobierno provincial. “No he visto un papel firmado por un ministro. No lo hay, no existe. No han dado una propuesta concreta con formalidad. No le podemos creer nada a este Gobierno”.

“El fin del pago escalonado fue mentira” sostuvo el gremialista “miente en absolutamente todo”.

En Comodoro Rivadavia habrá movilización hacia la Municipalidad y el Banco Chubut “seguimos exigiendo una solución ante los créditos y tarjetas de crédito en la que muchos docentes están comprometido por el pago tan fuera de términos”.