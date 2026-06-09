El Apertura de básquet sigue este martes con dos partidos

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este martes una nueva fecha de la fase regular correspondiente a la categoría Primera división de la rama masculina del torneo Apertura.
En ese contexto, Gimnasia y Esgrima recibirá en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón.
La acción arrancará a las 20 con el partido de la categoría Infantiles Femenino, que será arbitrado por Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
Y desde las 21:30, se jugará el partido de Primera Varones entre ambos clubes y con el arbitraje de José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
La acción continuará el lunes desde las 21:30, con el encuentro que que jugarán en el gimnasio Cemento Comodoro de Kiómetro 8, el local Petroquímica y Gimnasia.
De esa manera, se completará la fase regular del torneo Apertura en su categoría Mayores Caballeros.
Programa
MARTES 9
En el Socios Fundadores
20:00 Infantiles (F): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
21:30 Primera (M): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
(*) Con planilla oficial de juego.
LUNES 15
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
21:30 Primera (M): Petroquímica vs Gimnasia.