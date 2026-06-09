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El Apertura de básquet sigue este martes con dos partidos

Será desde las 20 en el Socios Fundadores. Gimnasia recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón en Infantiles Femenino y luego en Primera Masculino.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este martes una nueva fecha de la fase regular correspondiente a la categoría Primera división de la rama masculina del torneo Apertura.

En ese contexto, Gimnasia y Esgrima recibirá en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón.

La acción arrancará a las 20 con el partido de la categoría Infantiles Femenino, que será arbitrado por Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Y desde las 21:30, se jugará el partido de Primera Varones entre ambos clubes y con el arbitraje de José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

La acción continuará el lunes desde las 21:30, con el encuentro que que jugarán en el gimnasio Cemento Comodoro de Kiómetro 8, el local Petroquímica y Gimnasia.

De esa manera, se completará la fase regular del torneo Apertura en su categoría Mayores Caballeros.

Programa

MARTES 9

En el Socios Fundadores

20:00 Infantiles (F): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera (M): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 15

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Gimnasia.

Fuente:

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