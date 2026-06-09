Será desde las 20 en el Socios Fundadores. Gimnasia recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón en Infantiles Femenino y luego en Primera Masculino.

El Apertura de básquet sigue este martes con dos partidos

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este martes una nueva fecha de la fase regular correspondiente a la categoría Primera división de la rama masculina del torneo Apertura.

En ese contexto, Gimnasia y Esgrima recibirá en el Socios Fundadores a Escuela Municipal Pueyrredón.

La acción arrancará a las 20 con el partido de la categoría Infantiles Femenino, que será arbitrado por Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

Y desde las 21:30, se jugará el partido de Primera Varones entre ambos clubes y con el arbitraje de José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

La acción continuará el lunes desde las 21:30, con el encuentro que que jugarán en el gimnasio Cemento Comodoro de Kiómetro 8, el local Petroquímica y Gimnasia.

De esa manera, se completará la fase regular del torneo Apertura en su categoría Mayores Caballeros.

Programa

MARTES 9

En el Socios Fundadores

20:00 Infantiles (F): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:30 Primera (M): Gimnasia vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: José Bova, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

LUNES 15

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera (M): Petroquímica vs Gimnasia.