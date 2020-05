El atletismo internacional brindó un panorama de los maratones

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) realizó una conferencia virtual con los organizadores de todas las pruebas que integran su circuito –incluyendo los 21k y el Maratón Internacional de Buenos Aires– para analizar la grave situación creada por la pandemia global por coronavirus. El primer balance indica que, de las 168 pruebas con etiqueta de la W.A. (“Labels”), solo pudieron realizarse 19, mientras que el resto fue reprogramado para el segundo semestre –aunque en situación de incertidumbre– o directamente para el 2021.

W.A. y los organizadores manifestaron su decisión común de trabajar por el futuro de la actividad, aguardando el desarrollo y el desenlace de la pandemia y atendiendo las normas sanitarias fijadas por las autoridades. Las distintas disposiciones para el futuro del circuito se irán tomando a medida que la situación esté más clara.

Entre los maratones denominados “Majors” y que tienen la mayor categoría dentro de los Labels, solo pudo correrse Tokio, a principios de marzo, pero se vio limitado a la Elite, suspendiéndose la prueba popular.

Otros grandes maratones como Boston y Londres fueron reprogramados aunque, en estos momentos, la situación es de incertidumbre. Lo mismo sucede con casi todas las carreras programadas para el segundo semestre, aguardándose el desarrollo de la pandemia, la situación sanitaria en general, las nuevas disposiciones de seguridad que tomen las autoridades y las posibilidades de viajes y movimientos turísticos.

Los últimos reportes de algunas organizaciones de carreras señalan lo siguiente:

BOSTON. El Maratón de Boston es el más antiguo entre todos los que integran el circuito internacional, ya que se realiza ininterrumpidamente desde 1897. Estaba anunciado, como es su tradición, para el tercer domingo de abril (20/4/2020) pero, por primera vez, debió ser reprogramado para el 14 de septiembre de este año.

Sin embargo, ahora su realización está en duda debido a la grave situación provocada por la pandemia en Estados Unidos. El último comunicado de la organización indica: “Boston Athletic Association continúa trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales y estatales mientras consideramos cómo se ve el 14 de septiembre para el Maratón de Boston. Guiados por funcionarios públicos estamos explorando activamente todas las opciones para la carrera de este año y continuaremos siguiendo las pautas de seguridad y salud pública”.

El alcalde Marty Walsh dijo que aún no se tomó una decisión oficial, pero reconoció que la evolución del Covid-19 no ha sido la esperada: “Teníamos la esperanza de que el coronavirus ya no sería un riesgo significativo para la salud pública. Ahora continuamos en comunicación permanente con la BAA sobre la mejor manera para que todos avancemos”.

LONDRES. La 40ª edición del “Virgin Money London Marathon” se había programado para el 26 de abril y tuvo que se reprogramado, en principio para el 4 de octubre de 2020. Ahora su director, Hugh Brasher, señaló: “Es un mundo que está cambiando rápidamente, día a día, y hoy estamos lejos de cualquier certeza. Estamos trabajando duro, evaluando distintos escenarios y sobre distintas ideas”.

Y entre los grandes maratones del otoño del hemisferio Norte también la situación es incierta. Entre ellos, Chicago (11 de octubre) y Nueva York (1 de noviembre). En su última conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio señaló que “hoy nuestra preocupación central es atender la pandemia y resolver una situación tan grave” y –consultado específicamente– dijo que “todavía es demasiado pronto para referirnos al maratón”. El Maratón de Nueva York, uno de los más populares del mundo, atrae a más de 50 mil corredores (53.627 en 2019) y tiene un impacto sobre la economía de la ciudad de más de 410 millones de dólares.

En cuanto al maratón de Berlín, otro de los más relevantes del mundo, ya quedó suspendida su realización para el 29 de septiembre debido a las disposiciones del gobierno local (no se permitirán eventos con más de 5.000 personas, al menos hasta noviembre). La organización comunicará en las próximas semanas el futuro inmediato de la carrera.

CONGRESO SUDAMERICANO DE ENTRENADORES

Por otra parte, entre este viernes y el sábado y a través de los medios digitales, se realizará el Congreso de la Asociación Sudamericana de Entrenadores de Atletismo. Será una gran oportunidad para acceder al conocimiento de importantes técnicos de este deporte, que disertarán durante esos días.

Entre ellos estarán los brasileños Edilberto Barros (quien abordará el “entrenamiento aeróbico”) y Neilton Moura (uno de los más prestigiosos especialistas en saltos), el cubano Justo Navarro (quien conduce la campaña de la estrella mundial de lanzamiento de bala Darlan Romani), el español José Marín (laureado marchista), el británico Frank Dick y la colombiana Ximena Restrepo, medallista olímpica de los 400 metros y actual vicepresidenta de la World Athletics. La inscripción puede realizarse a través del sitio de la Confederación Sudamericana de Atletismo.