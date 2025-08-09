El autódromo General San Martín se corre el Gran Premio ‘Transportes Arias’, la sexta fecha de la temporada con las cinco categorías de pista.

El automovilismo corrió las series y este domingo serán las finales

Este domingo se desarrollará en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, la sexta fecha de la temporada del automovilismo provincial.

En ese contexto, se estarán corriendo las finales del Turismo Pista Gol 1.6, Turismo Pista 1.100cc, Turismo Carretera Patagónico, Monomarca Renault 12 y Turismo Carretera Austral.

El sábado tuerca estuvo destinado para un nuevo entrenamiento -el cuarto del fin de semana-, clasificaciones y luego comenzaron a correrse las series en cada una de las categorías.

En la fórmula Gol, la primera serie fue para Renzo Blotta (7’34’’857/1000), mientras que en la segunda se impuso Daniel Miranda (7’37’’605/1000).

Luego llegó el turno del TP 1.100cc, donde los vencedores de las baterías fueron Santiago Villar (8’30’’246/1000) y Luciano Matazmala (8’31’’867/1000).

La tarde, que tuvo 14 grados de temperatura, continuó con la serie única del TC Patagónico, donde la victoria fue para el valletano Axel Oliver (7’00’’693/1000).

Seguidamente, salieron correr sus dos series los R-12. En la primera se hizo dueño de la misma Marcos Panquilto (8’05’’178/1000), mientras que en la segunda, el triunfo quedó en poder de Federico Turrez (7’59’’511/1000), el actual campeón de la categoría.

El sábado se cerró con las series del TC Austral, donde el vencedor de la primera fue el líder que tiene el campeonato, Miguel Otero (7’22’’877/100), dominando a pleno con su Dodge rosado. Y en la segunda, el ganador fue Fernando Vázquez (7’26’’809/1000).

La actividad del Gran Premio ‘Transportes Arias’, que organiza el Auto Moto Club y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo, finalizará este domingo con las pruebas de tanques llenos y luego se iniciarán las finales, donde la primera que largará será la Gol, todas a 16 vueltas.