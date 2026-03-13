El automovilismo provincial puso primera en Trelew

Con la participación de las cinco categorías de pista y con los primeros entrenamientos, este viernes se puso en marcha en Trelew la actividad oficial correspondiente a la primera fecha del calendario provincial de automovilismo 2026.
La competencia, que se lleva a cabo en el autódromo “Mar y Valle”, cuenta con la actuación del TC Patagónico, TC Austral, Turismo Pista 1.100cc, TP Gol 1.6 y Renault 12.
La prueba la organiza la Asociación Mar y Valle, y como es habitual, cuenta con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
El comodorense y actual campeón Emiliano López, con Chevrolet, dominó los entrenamientos del TC Patagónico, con un tiempo de 1’02”949/1000.
Santiago Villar resultó el mejor en el TP.1100cc con 1’15”902/1000, Sergio Larreguy hizo lo propio en el TC Austral (1’07”152/1000), Fabián López, con un registro de 1’09”113/1000, fue el más veloz en el TP Gol 1.6, mientras que en los R-12, el más rápido de la tarde resultó Abel Panquilto (1’13”382/1000).
La actividad oficial correspondiente al Gran Premio “Asociación Mar y Valle”, continuará este sábado con el cuarto entrenamiento en horas de la mañana, para luego seguir con la clasificación y largar más tarde las series de cada una de las categorías.
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Entrenamientos (tiempos acumulados)
TP 1.100cc
1º Santiago Villar 1’15”902/1000
2º Santiago Acevedo 1’16”257/1000
3º Pablo Arabia 1’16”697/1000
4º Martín Muñoz 1’17”101/1000
5º Rubén Grier 1’17”271/1000
6º Martín Jones 1’17”311/1000
7º Juan Cruz Centeno 1’17”340/1000
8º Daniel Nogales 1’17”365/1000
9º Mariano Ayup 1’17”366/1000
10º Benjamín Carrizo 1’17”498/1000
TP Gol 1.6
1º Fabián López 1’09”113/1000
2º Arian Gómez 1’09”197/1000
3º Maximiliano Valle 1’09”278/1000
4º Daniel Miranda 1’09”355/1000
5º Nicolás Vales 1’09”503/1000
6º Martín Coronel 1’09”525/1000
7º Federico Fraccaro 1’09”585/1000
8º Ayrton Sierra 1’09”624/1000
9º Nicolás Rodríguez 1’09”624/1000
10º Agustín Montecino 1’09”702/1000
TC Patagónico
1º Emiliano López (Chevrolet) 1’02”949/1000
2º Nazareno López (Chevrolet) 1’02”993/1000
3º Marcos Laudonio (Chevrolet) 1’03”457/1000
4º Axel Oliver (Torino) 1’03”517/1000
5º Tomás Oliver (Chevrolet) 1’03”548/1000
6º Emanuel Abdala (Chevrolet) 1’03”738/1000
7º Pablo Pires (Ford) 1’04”308/1000
8º Mauricio Naso (Ford) 1’04”388/1000
9º Daniel Sosa (Chevrolet) 1’04”633/1000
10º Sebastián Naso (Ford) 1’04”667/1000
11º Daniel Laudonio (Chevrolet) 1’04”836/1000
12º Jorge Ruggero (Chevrolet) 1’05”647/1000
TC Austral
1º Sergio Larreguy (Ford) 1’07”152/1000
2º Miguel Otero (Dodge) 1’07”343/1000
3º Javier Figueroa (Ford) 1’07”694/1000
4º Javier Hernández (Chevrolet) 1’08”124/1000
5º Fernando Vázquez (Dodge) 1’08”179/1000
6º Eduardo Varone (Ford) 1’08”219/1000
7º Gabriel Vázquez (Chevrolet) 1’08”315/1000
8º Gustavo González (Torino) 1’08”317/1000
9º Emanuel García (Ford) 1’08”491/1000
10º Marcelo Pérez (Ford) 1’08”689/1000
11º Rubén Pires (Ford) 1’09”768/1000
Renault 12
1º Abel Panquilto 1’13”382/1000
2º Marcos Panquilto 1’13”390/1000
3º Gianfranco Mesiti 1’13”460/1000
4º Sebastián Marsicano 1’13”494/1000
5º Juan José Campano 1’13”494/1000
6º Sebastián Acosta 1’13”498/1000
7º Lucas Nicolia 1’13”806/1000
8º Juan Kristiansen 1’13”853/1000
9º Sebastián Sandoval 1’14”127/1000
10º Héctor Montenegro 1’14”179/1000