El automovilismo provincial puso primera en Trelew

Los más veloces de los entrenamientos fueron Emiliano López (TC Patagónico), Sergio Larreguy (TC Austral), Santiago Villar (TP 1.100cc), Fabián López (TP Gol) y Abel Panquilto (Renault 12).

Con la participación de las cinco categorías de pista y con los primeros entrenamientos, este viernes se puso en marcha en Trelew la actividad oficial correspondiente a la primera fecha del calendario provincial de automovilismo 2026.

La competencia, que se lleva a cabo en el autódromo “Mar y Valle”, cuenta con la actuación del TC Patagónico, TC Austral, Turismo Pista 1.100cc, TP Gol 1.6 y Renault 12.

La prueba la organiza la Asociación Mar y Valle, y como es habitual, cuenta con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

El comodorense y actual campeón Emiliano López, con Chevrolet, dominó los entrenamientos del TC Patagónico, con un tiempo de 1’02”949/1000.

Santiago Villar resultó el mejor en el TP.1100cc con 1’15”902/1000, Sergio Larreguy hizo lo propio en el TC Austral (1’07”152/1000), Fabián López, con un registro de 1’09”113/1000, fue el más veloz en el TP Gol 1.6, mientras que en los R-12, el más rápido de la tarde resultó Abel Panquilto (1’13”382/1000).

La actividad oficial correspondiente al Gran Premio “Asociación Mar y Valle”, continuará este sábado con el cuarto entrenamiento en horas de la mañana, para luego seguir con la clasificación y largar más tarde las series de cada una de las categorías.

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Entrenamientos (tiempos acumulados)

TP 1.100cc

1º Santiago Villar 1’15”902/1000

2º Santiago Acevedo 1’16”257/1000

3º Pablo Arabia 1’16”697/1000

4º Martín Muñoz 1’17”101/1000

5º Rubén Grier 1’17”271/1000

6º Martín Jones 1’17”311/1000

7º Juan Cruz Centeno 1’17”340/1000

8º Daniel Nogales 1’17”365/1000

9º Mariano Ayup 1’17”366/1000

10º Benjamín Carrizo 1’17”498/1000

TP Gol 1.6

1º Fabián López 1’09”113/1000

2º Arian Gómez 1’09”197/1000

3º Maximiliano Valle 1’09”278/1000

4º Daniel Miranda 1’09”355/1000

5º Nicolás Vales 1’09”503/1000

6º Martín Coronel 1’09”525/1000

7º Federico Fraccaro 1’09”585/1000

8º Ayrton Sierra 1’09”624/1000

9º Nicolás Rodríguez 1’09”624/1000

10º Agustín Montecino 1’09”702/1000

TC Patagónico

1º Emiliano López (Chevrolet) 1’02”949/1000

2º Nazareno López (Chevrolet) 1’02”993/1000

3º Marcos Laudonio (Chevrolet) 1’03”457/1000

4º Axel Oliver (Torino) 1’03”517/1000

5º Tomás Oliver (Chevrolet) 1’03”548/1000

6º Emanuel Abdala (Chevrolet) 1’03”738/1000

7º Pablo Pires (Ford) 1’04”308/1000

8º Mauricio Naso (Ford) 1’04”388/1000

9º Daniel Sosa (Chevrolet) 1’04”633/1000

10º Sebastián Naso (Ford) 1’04”667/1000

11º Daniel Laudonio (Chevrolet) 1’04”836/1000

12º Jorge Ruggero (Chevrolet) 1’05”647/1000

TC Austral

1º Sergio Larreguy (Ford) 1’07”152/1000

2º Miguel Otero (Dodge) 1’07”343/1000

3º Javier Figueroa (Ford) 1’07”694/1000

4º Javier Hernández (Chevrolet) 1’08”124/1000

5º Fernando Vázquez (Dodge) 1’08”179/1000

6º Eduardo Varone (Ford) 1’08”219/1000

7º Gabriel Vázquez (Chevrolet) 1’08”315/1000

8º Gustavo González (Torino) 1’08”317/1000

9º Emanuel García (Ford) 1’08”491/1000

10º Marcelo Pérez (Ford) 1’08”689/1000

11º Rubén Pires (Ford) 1’09”768/1000

Renault 12

1º Abel Panquilto 1’13”382/1000

2º Marcos Panquilto 1’13”390/1000

3º Gianfranco Mesiti 1’13”460/1000

4º Sebastián Marsicano 1’13”494/1000

5º Juan José Campano 1’13”494/1000

6º Sebastián Acosta 1’13”498/1000

7º Lucas Nicolia 1’13”806/1000

8º Juan Kristiansen 1’13”853/1000

9º Sebastián Sandoval 1’14”127/1000

10º Héctor Montenegro 1’14”179/1000