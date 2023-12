El básquet consagró a Gimnasia en U21 y Náutico 'Amarillo' en U15

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet consagró este lunes a dos nuevos campeones correspondientes al torneo Clausura 2023.

En ese contexto, en el gimnasio ’Diego Simón’, Gimnasia y Esgrima derrotó en la final a Federación Deportiva por 74-66 y conquistó el título de la categoría U21.

El tercer puesto del torneo quedó para Petroquímica que le ganó a Domingo Savio por 80-51 y se subió al podio del certamen donde tomaron parte únicamente cuatro equipos.

En el mismo escenario de juego, Náutico Rada Tilly ’Amarillo’ le ganó a Petroquímica 70-61 y se quedó con el tercer lugar en la categoría U12.

Por su parte, en Náutico y Deportivo Rada Tilly, el local Náutico ’Amarillo’ se consagró campeón en U15 al imponerse en la final a Federación Deportiva ’Bordó’ por 59-51. El tercer lugar se lo quedó Gimnasia ’Verde’ que derrotó a su par de Gimnasia ’Blanco’ por 59-55.

SIGUE LA DEFINICION

Este martes, mientras tanto, continuará la definición en tres escenarios de juego. En el gimnasio Diego Simón, Federación ’Bordó’ y Gimnasia ’Verde’ irán por el título en U12 y luego de jugarán dos partidos por la categoría U17. Primero se medirán Gimnasia ’Blanco’ y Náutico ’Amarillo’ por el tercer puesto y luego la final entre Gimnasia ’Verde’ y Federación ’Bordó.

En el Socios Fundadores también habrá definición, pero por la rama femenina. Federación con Petroquímica irán por el tercer puesto y luego, Gimnasia y Náutico ’Amarillo’ buscarán el título. Ambos partidos corresponden a la categoría U13.

Mientras que en el gimnasio de la Escuela Nº 731 del barrio Pietrobelli, se disputará el partido por el tercer puesto y luego la final en la categoría U13 de la Zona Desarrollo.

Primero jugarán Domingo Savio con Gimnasia ’D’ por el tercer lugar y a continuación se medirán Escuela Municipal Pueyrredón y Náutico ’Negro’ por el primer puesto.

Panorama

LUNES 11

En el gimnasio Diego Simón

- Náutico Rada Tilly Amarillo” 70 / Petroquímica 61 (U12 - 3º puesto).

- Petroquímica 80 / Domingo Savio 51 (U21 - 3º puesto).

- Federación Deportiva 66 / Gimnasia y Esgrima 74 (U21 - final).

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

- Gimnasia "Verde" 59 / Gimnasia "Blanco" 55 (U15 - 3º puesto).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 59 / Federación Deportiva “Bordó” 51 (U15 - Final).

En el Socios Fundadores - Semifinales

- Federación Deportiva 48 (38) (41) (47) / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 56 (38) (41) (47) (U13 Femenino).

- Gimnasia y Esgrima 67 / Petroquímica 28 (U13 Femenino).

En el gimnasio de la “Escuela Provincial 731” – Zona Desarrollo

- Escuela Municipal Pueyrredón 59 / Gimnasia y Esgrima “D” 28 (U13).

- Domingo Savio 52 / Náutico Rada Tilly "Negro" 54 (U13).

MARTES 12

En el gimnasio Diego Simón

18:30 U-12: Federación Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima "Verde" (final). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

20:00 U-17: Gimnasia y Esgrima "Blanco" vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (3º puesto). Arbitros: Facundo Iza, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 U-17: Gimnasia y Esgrima "Verde" vs Federación Deportiva “Bordó” (final). Arbitros: José Bova, Jorge Alarón y Constanza Zárate. CT: Juan Carlos Pérez.

En el Socios Fundadores

19:00 U-13 Femenino: 3er. Puesto - Federación Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Gonzalo Colina y María Huentequeo.

21:00 U-13 Femenino: 1er. Puesto - Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly ’Amarillo’. Arbitros: Gonzalo Colina y María Huentequeo.

En el gimnasio de la “Escuela Provincial 731” – Zona Desarrollo

19:00 U-13: 3er. Puesto - Domingo Savio vs Gimnasia ’D’ (*). Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

21:00 U-13: 1er. Puesto - Escuela Municipal Pueyrrdón vs Náutico Rada Tilly ’Negro’ (*). Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

(*) Planilla Oficial ACRB

MIERCOLES 13

En el gimnasio Socios Fundadores

16:00 U-17 Femenino: Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (*).

19:30 U-17 Femenino: 1er. Puesto / Gimnasia y Esgrima vs. Gdor. (2do. vs.3ro.).

(*) Planilla Oficial ACRB

En el gimnasio Diego Simón - Zona Desarrollo

19:00 U-15: Federación Deportiva “Blanco” vs Náutico Rada Tilly

"Negro".

21:00 U-17: Federación Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro".

En el gimnasio de la Escuela Provincial 731 - Zona Desarrollo

19:00 U-15: Domingo Savio vs Gimnasia y Esgrima “D”(*).

21:00 U–17: Domingo Savio vs Comisión de Actividades Infantiles (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.

JUEVES 14

En el Socios Fundadores

19:00 U-17 Femenino: 3er. Puesto / Federación Deportiva vs Pdor. (1ro. vs 4to.).

En el gimnasio de la Escuela Provincial 731 y/o Club Náutico” – Zona Desarrollo

19:00 U-15: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.) (**).

21:00 U-17: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.) (**).

(**) Planilla oficial de la ACRB y/o acta digital

En el gimnasio Diego Simón - Zona Desarrollo

19:00 U-15: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.) (*).

21:00 U-17: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.) (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.