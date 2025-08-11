La acción se desarrolló en la CAI, Socios Fundadores, Náutico y en el gimnasio Diego Simón. También jugaron los más pequeños.

El básquet formativo tuvo actividad el fin de semana

El fin de semana, en diferentes gimnasios, se disputó una nueva fecha de la fase regular del torneo Apertura 2025 que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En ese contexto, el sábado, la acción tuvo lugar en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima y en Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, la actividad se desarrolló en Náutico y en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva.

El viernes, mientras tanto, además de jugarse un partido de la U-11, también se disputaron dos encuentros de la categoría U-21.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron entre el viernes, sábado y domingo.

Cabe destacar que también se desarrollaron encuentros con las categorías de iniciación deportiva, es decir los más pequeños.

Panorama

VIERNES 8

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 95 / La Fede Deportiva "Bordo" 79 (U-11).

- Escuela Municipal Pueyrredón 44 / CAI 69 (U-21).

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva 50 / Gimnasia 73 (U-21).

SABADO 9

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 30 / Náutico Rada Tilly "Negro" 117 (U-11).

- CAI 47 / Náutico Rada Tilly "Negro" 67 (U-15).

- CAI 80 / Náutico Rada Tilly "Negro" 43 (U-13).

- CAI 57 / Náutico Rada Tilly "Negro" 65 (U-17).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 49 / Gimnasia 75 (U-11).

- Gimnasia "Verde" 28 / Gimnasia "Blanco" 96 (U-15).

- Gimnasia "Verde" 20 / Gimnasia "Blanco" 0 (U-13).

- Gimnasia "Verde" 74 / Gimnasia "Blanco" 35 (U-17).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 111 / Escuela Municipal Pueyrredón 33 (U-11).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 59 / Escuela Municipal Pueyrredón 63 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 97/ Escuela Municipal Pueyrredón 19 (U-15).

DOMINGO 10

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 92 / CAI 101 (U-11).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 90 / CAI 44 (U-15).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 62 / CAI 70 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 73 / CAI 49 (U-17).

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva “Bordó” 141 / Escuela Municipal Pueyrredón 2 (U-11).

- La Fede Deportiva “Bordó” 98 / Escuela Municipal Pueyrredón 14 (U13).

- La Fede Deportiva “Bordó” 83 / Escuela Municipal Pueyrredón 10 (U-15).