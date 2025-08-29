Este viernes se jugarán dos partidos en el “Diego Simón”. Se disputará un encuentro de U13 y uno de U21. Arranca a las 20.

El básquet sigue con más partidos del Apertura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este viernes, en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, con la disputa de la fase regular del torneo Apertura 2025.

Desde las 20, La Fede Deportiva “Blanco” se medirá con Escuela Municipal Pueyrredón, y a partir de las 21:30, el dueño de casa jugará ante Náutico Rada Tilly en la categoría U21.

En esta última división, Petroquímica derrotó este jueves de visitante a Comisión de Actividades Infantiles por 69-55.

………………

Panorama

JUEVES 28

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 55 / Petroquímica 69 (U21).

VIERNES 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Gustavo Luis y Miguel Muñoz.

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly

(*) Planilla oficial de la ACRB. Arbitros: Jorge Alarcón y Gustavo Luis.

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Micaela Moncalieri y Miguel Muñoz.

21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Enzo Cárcamo y Miguel Muñoz.

17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

En el Socios Fundadores

16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Micaela Moncalieri.

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza. CT: Agustina Hernández.