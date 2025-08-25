El Patagonico
El básquet tuvo acción en sus diferentes categorías

El último viernes se jugó en U21, el sábado fue para las formativas, lo mismo que el domingo, y también tuvieron encuentros los más pequeños.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el último fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura -fase regular- y lo hizo en la categoría U21, las formativas, como así también se llevaron a cabo encuentros con los más pequeños, es decir de iniciación deportiva.

Este martes, miércoles y jueves habrá actividad en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, mientras que el viernes se jugará un par de partidos en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el viernes, sábado y domingo por la fase regular del certamen mencionado.

Panorama

VIERNES 22

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 43 / La Fede Deportiva 59 (U21).

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

- Petroquímica 75 / Escuela Municipal Pueyrredón 42 (U21).

En Náutico Rada Tilly

- Gimnasia y Esgrima 83 / Náutico Rada Tilly 65 (U21).

SABADO 23

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 43 / La Fede Deportiva "Bordo" 96 (U-11).

- Gimnasia "Blanco" 45 / La Fede Deportiva "Bordo” 50 (U-15).

- Gimnasia "Blanco" 15 / La Fede Deportiva "Bordo” 122 (U-13).

- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordo” 76 (U-17).

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

- Petroquímica 81 / Gimnasia "Verde" 49 (U-11).

- Petroquímica 28 / Gimnasia "Verde” 99 (U-13).

- Petroquímica 55 / Gimnasia "Verde” 42 (U-17).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 120 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (U-11).

- CAI 82 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (U-13).

- CAI 47 / Escuela Municipal Pueyrredón 20 (U-15).

DOMINGO 24

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 75 / La Fede Deportiva "Blanco" 24 (U-13).

- Gimnasia "Verde" 83 / La Fede Deportiva "Blanco" 41 (U-17).

En el “Cemento Comodoro” – K 8

- Petroquímica 79 / Gimnasia "Blanco" 60 (U-11).

- Petroquímica 44 / Gimnasia "Blanco" 73 (U-13).

- Petroquímica 55 / Gimnasia "Blanco" 42 (U-17).

Programa

MARTES 26

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 U-13: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Miguel Muñoz.

21:30 U-15: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Juan Carlos Pérez.

MIERCOLES 27

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 U-17: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

JUEVES 28

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 U-21: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó".

VIERNES 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly

(*) Planilla oficial de la ACRB.

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

En el Socios Fundadores

16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

