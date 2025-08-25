El último viernes se jugó en U21, el sábado fue para las formativas, lo mismo que el domingo, y también tuvieron encuentros los más pequeños.

El básquet tuvo acción en sus diferentes categorías

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el último fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura -fase regular- y lo hizo en la categoría U21, las formativas, como así también se llevaron a cabo encuentros con los más pequeños, es decir de iniciación deportiva.

Este martes, miércoles y jueves habrá actividad en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, mientras que el viernes se jugará un par de partidos en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el viernes, sábado y domingo por la fase regular del certamen mencionado.

Panorama

VIERNES 22

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 43 / La Fede Deportiva 59 (U21).

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

- Petroquímica 75 / Escuela Municipal Pueyrredón 42 (U21).

En Náutico Rada Tilly

- Gimnasia y Esgrima 83 / Náutico Rada Tilly 65 (U21).

SABADO 23

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 43 / La Fede Deportiva "Bordo" 96 (U-11).

- Gimnasia "Blanco" 45 / La Fede Deportiva "Bordo” 50 (U-15).

- Gimnasia "Blanco" 15 / La Fede Deportiva "Bordo” 122 (U-13).

- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordo” 76 (U-17).

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

- Petroquímica 81 / Gimnasia "Verde" 49 (U-11).

- Petroquímica 28 / Gimnasia "Verde” 99 (U-13).

- Petroquímica 55 / Gimnasia "Verde” 42 (U-17).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 120 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (U-11).

- CAI 82 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (U-13).

- CAI 47 / Escuela Municipal Pueyrredón 20 (U-15).

DOMINGO 24

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 75 / La Fede Deportiva "Blanco" 24 (U-13).

- Gimnasia "Verde" 83 / La Fede Deportiva "Blanco" 41 (U-17).

En el “Cemento Comodoro” – K 8

- Petroquímica 79 / Gimnasia "Blanco" 60 (U-11).

- Petroquímica 44 / Gimnasia "Blanco" 73 (U-13).

- Petroquímica 55 / Gimnasia "Blanco" 42 (U-17).

Programa

MARTES 26

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 U-13: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Miguel Muñoz.

21:30 U-15: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Juan Carlos Pérez.

MIERCOLES 27

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 U-17: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

JUEVES 28

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 U-21: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó".

VIERNES 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly

(*) Planilla oficial de la ACRB.

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

En el Socios Fundadores

16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.