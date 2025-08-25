El básquet tuvo acción en sus diferentes categorías

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el último fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura -fase regular- y lo hizo en la categoría U21, las formativas, como así también se llevaron a cabo encuentros con los más pequeños, es decir de iniciación deportiva.
Este martes, miércoles y jueves habrá actividad en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, mientras que el viernes se jugará un par de partidos en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva.
A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el viernes, sábado y domingo por la fase regular del certamen mencionado.
Panorama
VIERNES 22
En Comisión de Actividades Infantiles
- CAI 43 / La Fede Deportiva 59 (U21).
En el “Cemento Comodoro” – Km 8
- Petroquímica 75 / Escuela Municipal Pueyrredón 42 (U21).
En Náutico Rada Tilly
- Gimnasia y Esgrima 83 / Náutico Rada Tilly 65 (U21).
SABADO 23
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Blanco" 43 / La Fede Deportiva "Bordo" 96 (U-11).
- Gimnasia "Blanco" 45 / La Fede Deportiva "Bordo” 50 (U-15).
- Gimnasia "Blanco" 15 / La Fede Deportiva "Bordo” 122 (U-13).
- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordo” 76 (U-17).
En el “Cemento Comodoro” – Km 8
- Petroquímica 81 / Gimnasia "Verde" 49 (U-11).
- Petroquímica 28 / Gimnasia "Verde” 99 (U-13).
- Petroquímica 55 / Gimnasia "Verde” 42 (U-17).
En Comisión de Actividades Infantiles
- CAI 120 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (U-11).
- CAI 82 / Escuela Municipal Pueyrredón 28 (U-13).
- CAI 47 / Escuela Municipal Pueyrredón 20 (U-15).
DOMINGO 24
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Verde" 75 / La Fede Deportiva "Blanco" 24 (U-13).
- Gimnasia "Verde" 83 / La Fede Deportiva "Blanco" 41 (U-17).
En el “Cemento Comodoro” – K 8
- Petroquímica 79 / Gimnasia "Blanco" 60 (U-11).
- Petroquímica 44 / Gimnasia "Blanco" 73 (U-13).
- Petroquímica 55 / Gimnasia "Blanco" 42 (U-17).
Programa
MARTES 26
En Comisión de Actividades Infantiles
20:00 U-13: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Miguel Muñoz.
21:30 U-15: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Juan Carlos Pérez.
MIERCOLES 27
En Comisión de Actividades Infantiles
20:00 U-17: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
JUEVES 28
En Comisión de Actividades Infantiles
21:30 U-21: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó".
VIERNES 29
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
20:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).
21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly
(*) Planilla oficial de la ACRB.
SABADO 30
En Náutico Rada Tilly
17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.
19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".
21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".
DOMINGO 31
En Náutico Rada Tilly
15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".
16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".
17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".
En el Socios Fundadores
16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.
21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.