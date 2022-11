El Clausura tiene programa para la 5ta. fecha y Portugués jugará en su cancha

La quinta fecha del torneo Clausura de hóckey sobre césped se llevará a cabo este fin de semana donde la novedad es que Deportivo Portugués jugará por primera vez en su flamante cancha. Será el domingo y la Primera jugará a las 13 frente a Comodoro RC con el arbitraje de Bahl y Tramaleo.

El resto de la jornada se jugará en cancha de Calafate y Náutico Rada Tilly. Habrá partidos en Sub 14, Sub 16 y Sub 19 junto a los encuentros de Primera donde se destacan: Chenque vs Santa Lucía en cancha de Portugués y Calafate con Náutico en la villa balnearia.

PROGRAMA

SABADO - CANCHA CALAFATE

14:30 Portugués vs Calafate. Sub 16 (Espinoza - Bahl)

16:00 Portugués Verde vs Santa Lucía. Sub 16B (Espinoza - Solis)

17:30 Chenque vs Santa Lucía. Sub 19 (Bahl - Espinoza)

DOMINGO - CANCHA PORTUGUES

10:00 Portugués vs Comodoro. Sub 14 (Juárez - Ledesma)

11:30 Chenque vs Santa Lucía. Sub 14 (Juárez - Pacheco)

13:00 Portugués vs Comodoro. Primera (Bahl - Tramaleo)

14:30 Chenque vs Santa Lucía. Sub 16 (Quiroga - Bahl)

16:00 Chenque vs Santa Lucía. Primera (Quiroga - Bahl)

CANCHA NAUTICO

10:00 Calafate vs Náutico. Sub 14 (Bahl - Ponce)

12:00 Calafate vs Náutico. Sub 16 (Ponce - Clarke)

14:00 Calafate vs Náutico. Sub 19 (Gonzalez Mons - Marin)

16:00 Calafate vs Náutico. Primera (González Mons - Marin)